印軍黑壓壓逼近！解放軍團長「一夫當關」重傷　加勒萬肉搏影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，大陸《解放軍報》首次披露當時細節，並證實共有4名解放軍陣亡。當天《央視》再次公開肉搏戰現場畫面，外軍手拿各種冷兵器在河灘上黑壓壓擠成一片，慢慢逼近；中方僅由雙手空空的團長祁發寶帶幾名官兵前出交涉，隨後遭對方以數倍人數埋伏攻擊。

▲祁發寶張開雙臂阻攔。（圖／翻攝自影片）

今年42歲的祁發寶是甘肅人，他畢業於烏魯木齊陸軍學院步兵指揮專業，精通營屬武器，善於戰術指揮，現任南疆軍區某邊防團團長。在2020年6月15日中印加勒萬河谷衝突中，他身先士卒，面對與數倍於己的外軍，張開雙臂阻攔，身負重傷。

▲受重傷的團長祁發寶（左二）。（圖／翻攝自微博）

據《解放軍報》報導，當時印軍公然違背雙方達成的共識，越線搭設帳篷，「團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉」。反觀印方，已早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使退讓。

雙方爆發衝突後，團長祁發寶被印軍列為重點攻擊對象，他的左前額骨破裂，被印軍打成一道十幾公分長的傷口，頭部受重創倒在地上。解放軍機步營營長陳紅軍帶著官兵，衝進「石頭雨」、「棍棒陣」營救祁發寶。

聽到有人喊「營長連長被圍攻」，士兵陳祥榕衝上前去，用身體和被砸壞的盾牌護住營長連長。解放軍事後清理戰場時，發現倒在地上的陳祥榕身體護著營長陳紅軍，兩人均已陣亡。

▲網路先前流傳陳祥榕墓碑的照片。（圖／翻攝自微博）

士兵蕭思遠本已脫離險境但又回過頭再次衝向陣地，營救戰友，用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊，戰鬥至生命最後一刻；另一名士兵王焯冉，在渡河支援途中，救助被激流沖散的三名戰友脫險，自己卻卡在河中石縫最終淹沒在冰河之中。

中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，並追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，追記陳祥榕、肖思遠、王焯冉一等功。