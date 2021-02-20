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「批評」中印邊境英雄　全網圍剿...「他下場超慘！」

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲去年六月中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

記者任以芳／綜合報導

去年六月中印邊境衝突畫面昨19日釋出後，大陸主流媒體、網友一面倒力挺支持。結果，一名微博大V網紅「辣筆小球」提出批評，他認為團長祁發寶能存活下來是因為「官比較大」，甚至質疑解放軍陣亡人數不止4人。最新消息指出，網紅「辣筆小球」因毀謗英雄官兵，遭到逮補。

根據江蘇省南京市公安局官方微博（@平安南京 ）今（20日）發佈警方通報，網民「辣筆小球」在新浪微博發佈惡意歪曲事實真相、詆毀貶損5名衛國戍邊英雄官兵的違法言論，已經供認不諱。目前，南京警方已對仇某某（網名：辣筆小球）以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

▲▼ 陸網紅批評中印邊境英雄被拘捕。（圖／翻攝 微博）

▲ 陸網紅批評中印邊境英雄，前東家馬上撇清關係。（圖／翻攝 微博）

有大陸網友底起網紅「辣筆小球」，發現他真實身份竟然是《經濟觀察報》的員工。經濟觀察報官微立刻發出澄清文，內文指出該帳號所有者確實是仇某某，不過早在2015年就已經從經濟觀察報離職，其言行與經濟觀察報沒有任何關係。

▲▼ 陸網紅批評中印邊境英雄被拘捕。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 陸網紅批評中印邊境英雄被拘捕。（圖／翻攝 微博）

▲ 陸網紅批評中印邊境英雄，事後遭警方拘捕。（圖／翻攝 帝吧官微）

還原事發經過，辣筆小球在微博分析，認為祁發寶活下來，是因為他是「最大的官」。其他犧牲的四位都是因為「營救」立功，說明「肯定有沒救出來的，說明陣亡的不僅僅是4個人」。最後，結論指出「在印度看來，他們贏了，且代價更小。」

 帖子批評邊境衝突中的英烈，徹底引爆大陸網友怒火，大陸官媒、主流媒體也大量轉發相關訊息，其中，共青團差點「飆髒話」。當天微博管理員立刻發佈消息，指出「辣筆小球」發佈詆毀英烈的時政有害內容，對其禁言一年。2個多小時後，微博再次發佈消息，因「辣筆小球」發佈詆毀英烈的有害內容，影響惡劣，關閉所有帳號。

▼ 陸官媒想罵髒話。（圖／翻攝 共青團微博）

▲▼ 陸網紅批評中印邊境英雄被拘捕。（圖／翻攝 微博）

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