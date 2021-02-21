今年第9次！中共2海警船進入釣魚台…逼近日漁船　海上保安廳戒備

▲中國海警船今年9次進入釣魚台海域。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

中國海警局2艘公務船21日清晨進入釣魚台（日稱「尖閣諸島」）周遭海域，且逼近附近日本漁船，日本海上保安廳也隨即出動要求中國船隻離開。這也是中國海警船今年第9次進入釣魚台海域。

根據NHK報導，日本第11管區海上保安本部表示，中國海警局4艘漁船在釣魚台外側海域航行，其中2艘於21日清晨5時左右，進入沖繩縣石垣市的釣漁台列嶼久場島海域；另外兩艘則持續在周圍海域航行，還有一艘疑似裝有機關槍。

當時2艘海警船逐漸接近日本漁船，於是海上保安廳也隨即出動要求中國船隻離開，並在漁船附近部屬多艘巡邏船確保安全。這也是中國海警船今年以來第9次進入釣魚台海域。

中國海警局於1日正式實施的《中華人民共和國海警法》（以下簡稱海警法），允許在釣魚台海域 （日稱尖閣諸島，中稱釣魚島）海域使用武器。海上保安廳長官奧島高則表示，「（日方）在國際法允許的範圍內，遵循法律原則，不排除使用武器。」

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