美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！失事原因調查中

▲美軍T-38教練機。(示意圖/翻攝自US AIR FORCE,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍一架T-38教練機19日傍晚5時30分左右失事,造成2人死亡,墜毀地點位在阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場(Montgomery Regional Airport)周邊山林區,接近當地住宅區。國家運輸安全委員會發言人表示,此案涉及「執行軍事任務的軍用飛機」。

福斯新聞報導,蒙哥馬利緊急事務管理機構現已證實T-38教練機墜毀一事,儘管空軍尚未鬆口,僅表示飛行員目前狀況有待確認,但地方當局現已證實有2人死亡,墜機原因尚在調查中。

機場執行主任馬歇爾塔格特(Marshall Taggart Jr.)表示,失事地點位在當地住宅區附近,並未衝撞到建築物。事發後,駐紮在機場的空軍國民警衛隊成員、警消及當地救護單位隨即動員搜救,當局也要求民眾避開特定道路。

文中提到,T-38教練機被空軍、海軍用於訓練,通常為一名指導員及一名學生飛行員。依據空軍19日晚間的說法,失事班機來自密西西比州哥倫布空軍基地(Columbus Air Force Base)第14飛行訓練聯隊。

BREAKING NEWS: A jet has crashed somewhere near the Montgomery Regional Airport 2 fatalities have been confirmed. pic.twitter.com/IkaK0q1DUQ