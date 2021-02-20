疫情鎖在家…生活用品超缺　日本100元店營收創新高！銅板價最省

▲大創百貨是知名的日本百元商店。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情延燒之下，許多國家的產業都受到衝擊，其中日本的百元均一價商店卻逆勢成長，在2020年刷新業界銷售額的歷史新高。日媒就報導，因為疫情影響，人們在家的時間拉長，導致日用品的需求量增加，而只要用1枚100日圓的銅板價就能買到各種雜貨的「100円」商店，便獲得消費者青睞。

根據日本《帝國數據庫》調查指出，由5大品牌領頭的百元商店2020年的業界總銷售額創下歷史新高，且預計將達成連續11年的正成長，包含Seria（セリア）、大創百貨（DAISO JAPAN）在內大型百元店業者，2019年末就已經超過了7600家分店，10年內擴店超過4成，預計到2021年店鋪數將超過8000家。

▲日本疫情衝擊之下，民眾到百元商店購物的意願增高。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，2020年面臨新冠疫情衝擊，政府擴大限制民眾外出、部分店家被迫提早打烊或關閉，但隨著人們「在家時間」的增加，對生活雜貨用品的需求也擴大，再加上經濟蕭條帶來的省錢觀念，讓百元商店的2020年Q3營收比上年同期增加1成，此外2020年Q1的表現也優於前一年，可以看出日本民眾對生活用品的需求全年旺盛。

同時，主要設店在高價地段的300元店，靠著激發消費者「稍微奢侈」的購物小確幸，與百元商店展開「異常激烈」的同行競爭，其中知名的300元商店「三日月百子」（ミカヅキモモコ）去年就背負了12億日圓，最後無奈聲請破產。

報導稱，隨著擴店速度增加，均一價商店的飽和感也在增強，而大創百貨就企圖透過設立300元店新品牌「THREEPPY」，以兼具實用性的較高價商品，準備搶攻兩邊客群。但報導認為，推出能吸引目光的商品，提高品牌魅力與目標訴求，是各公司的共通點，在疫情下消費者如何從中做選擇，備受關注。

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