美班機引擎高空起火…零件「砸進民宅前院」照片曝！　民眾全嚇傻

▲飛機大型零件掉落在民宅庭院。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777-200型客機，於美東時間周六（20日）飛越科羅拉多州（Colorado）上空時，引擎突然發生故障，部分零件直接在高空中焚斷噴飛，更直接掉落在丹佛郊區的球場、民宅和庭院中，目擊民眾全部嚇傻，幸好目前未造成任何人員傷亡。

▲▼美國聯合航空（United Airlines）航班引擎故障。（圖／路透）



綜合外媒報導，聯合航空公司（United Airlines）透過聲明表示，這架編號328的航班班機上有231名乘客和10名機組人員，原定飛往夏威夷檀香山，沒想到起飛不久後引擎就發生故障，部分零件直接在高空中燃燒後，斷裂噴飛到地面，所幸目前未造成人員傷亡，飛機也平安迫降在丹佛國際機場。

▲▼飛機零件四散掉落在各處。（圖／達志影像／美聯社）



根據現場畫面顯示，大多數的殘骸落在丹佛以北25英里處，遍佈在當地球場、庭院，還有人的屋頂被砸破一個洞。布隆姆菲爾德警局在推特上敦促居民，若發現碎片，請勿觸摸或移動，「國家運輸安全委員會希望所有碎片都能留在原地，方便提供調查。」

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

布隆姆菲爾德警局員警威爾特（Rachel Welte）在記者會中表示，意外發生當時，許多居民打電話報警說聽到巨大的爆炸聲響，「然後他們看到一些碎片從天空中掉落。」他表示，情況原本可能更糟，「我們有數百人在那附近，但卻沒有任何傷亡報告，這點真的很令震驚，真的非常幸運」

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