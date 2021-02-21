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「華爾街銅牛」創作者逝世　義大利藝術家莫迪卡享壽80歲

▲▼華爾街銅牛（Charging Bull）。（圖／路透）

▲紐約知名地標華爾街銅牛。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約地標華爾街銅牛（Charging Bull）自1989年之後屹立至今，它的創作者 ─ 義大利裔美國籍藝術家摩迪卡（Arturo Di Modica）於19日，在家鄉西西里（Sicily）的維多利亞（Vittoria）辭世，享壽80歲。

綜合外電報導，維多利亞鎮於當地時間周六（20日）發布官方聲明，表示摩迪卡於19日上午辭世，而他在過世以前便已經受到癌症侵擾許久。

▲▼義大利裔美國籍藝術家摩迪卡（Arturo Di Modica），創作了紐約知名地標「華爾街銅牛」。（圖／翻攝自推特「@PeterHoskinsTV」）

▲▼留著大白鬍子的摩迪卡，手中拿著「華爾街銅牛」的模型。（圖／翻攝自推特「@PeterHoskinsTV」）

▲▼義大利裔美國籍藝術家摩迪卡（Arturo Di Modica），創作了紐約知名地標「華爾街銅牛」。（圖／翻攝自推特「@PeterHoskinsTV」）

摩迪卡於1973年自義大利來到美國紐約，並在蘇活區（SoHo）開設了一間藝術工作室。華爾街銅牛的出現源自美國股市1987年的股災，當時紐約證交所在一夕之間蒸發了20％的資金，許多人開始恐慌經濟重返30年代的大蕭條。

1989年12月16日晚間，摩迪卡在未獲紐約當局許可的情況下，和40名友人開著卡車和起重機將重達3.5公噸的銅牛，悄悄載運至紐約證交所不遠的保齡球綠色公園（Bowling Green park），並把這頭斥資35萬美元（約新台幣977萬元）的巨獸安置在金融中心的道路上。摩迪卡將他的這個裝置藝術視為一個玩笑、一種挑釁，隔日果然引起眾多路人圍觀，也驚動紐約當局，並請來警察將銅牛以走，不過後續因為一連串的爭辯，銅牛最終又回到華爾街。

摩迪卡沒有想到他的玩笑竟然成了全紐約最常被遊客造訪的雕像之一，還成了華爾街精神指標，進而變成一座偉大、爭議而具有重大意義的存在；華爾街銅牛在華爾街屹立至今也已逾40年之久。

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