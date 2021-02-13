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她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

▲▼ 義大利一名86歲婦人染新冠，手指發黑 。（圖／翻攝自《歐洲血管和血管內外科雜誌》）

▲義大利86歲婦人染新冠後，右手食指、無名指及小指明顯發黑。（圖／翻攝自《歐洲血管和血管內外科雜誌》）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在國外感染新冠病毒的患者當中，有些人因出現嚴重血栓必須截肢。義大利一名86歲婦人染疫後也出現類似情況，可見她的3隻手指明顯發黑，最終不得不截肢。

每日郵報引述《歐洲血管和血管內外科雜誌》指出，該名女患者早在2020年3月就前往醫院就診，醫師發現她的心臟血液供應不足，給予血液稀釋藥物，但因當時義大利境內的新冠疫情竄起，院方執行新冠病毒檢測，得知患者確診新冠，但已知她沒有出現發燒、咳嗽、嗅味覺喪失或改變等常見症狀。

只不過，時隔一個月，患者右手食指、無名指及小指明顯發黑，她隨即返回醫院就診，被診斷為「乾性壞疽」（dry gangrene）。醫師發現，她的總指動脈血壓很低，讓手指部位血液供應受到嚴重影響，最終不得不將3隻手指截肢。

文中指出，專家現仍不確定為何病毒會引發血栓，但主流觀點認定，這是「細胞激素風暴」（cytokine storm）免疫過度反應結果，攻擊人體健康組織。依據英國倫敦國王學院去年5月統計數據，多達30%新冠住院患者出現血栓問題，讓外界擔憂，新冠肺炎是種可引起呼吸道及血管感染的疾病。

►華爾街日報：中方拒交「新冠患者原始病歷」提供WHO調查
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