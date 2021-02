義國埃特納火山爆發！「熔岩噴泉湧出」橘煙直竄天際　機場關閉

▲義大利埃特納火山爆發,濃煙直撲天際,煙霧瀰漫造成西西里一帶視線不佳。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

義大利西西里島(Sicilia)的埃特納火山(Etna)在當地時間16日下午4點30分左右劇烈爆發,一股股滾燙的紅色熔岩不斷從火山口湧出,大量橘紅色濃煙直衝雲霄,巨大的火山灰柱也隨風向南吹去,導致卡塔尼亞市及其周邊地區下起了火山灰雨,卡塔尼亞機場暫時關閉。

Europe's most active volcano, Mount Etna, covered the skies with orange smoke in Italy pic.twitter.com/OuL6zHfxkO