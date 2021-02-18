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義國埃特納火山爆發！「熔岩噴泉湧出」橘煙直竄天際　機場關閉

▲▼義大利埃特納火山爆發。（圖／路透）

▲義大利埃特納火山爆發，濃煙直撲天際，煙霧瀰漫造成西西里一帶視線不佳。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利西西里島（Sicilia）的埃特納火山（Etna）在當地時間16日下午4點30分左右劇烈爆發，一股股滾燙的紅色熔岩不斷從火山口湧出，大量橘紅色濃煙直衝雲霄，巨大的火山灰柱也隨風向南吹去，導致卡塔尼亞市及其周邊地區下起了火山灰雨，卡塔尼亞機場暫時關閉。

綜合CNN、CNBC、紐約時報以及當地媒體導，義大利國家地理與火山研究所指出，這座被譽為歐洲最活躍火山的爆發對周圍社區沒有任何威脅，也並未造成人員傷亡，但火山爆發形成的濃煙、灰燼和煙塵密度達到1公里，對飛行安全構成威脅，也導致空中交通中斷。

▲▼義大利埃特納火山爆發。（圖／路透）

▲埃特納火山爆發後，滾滾熔岩流下，形成熔岩噴泉。（圖／路透）

從火山爆發的畫面可見，火紅的熔岩不斷從火山口流下，形成熔岩噴泉，橘紅色的濃密煙柱參雜著白色火山灰直竄天際，天空都被染成了紅色。居住在火山口附近佩達拉村（Pedara）的居民指出，火山還噴出了大塊的火山岩，還有人看到有直徑約10厘米的石頭落下。當地居民奧利維耶里（Letizia Olivieri）告訴美聯社，「那是一場石頭雨，我這輩子都沒見過這樣的東西。」

►黑色灰雲噴發！義大利埃特納火山出現活動跡象

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