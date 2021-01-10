開廣播嗆「亂騎車」騎士比中指！北市公車司機抄家私推倒機車遭開除

記者張君豪／台北報導

10日上午7點多、台北市大安區光復南路發生一起機車與公車駕駛發生行車糾紛，當時兩車行駛在光復南路上因搶道發生糾紛，公車司機火氣甚大直接開廣播怒嗆騎士「亂騎車、是想怎樣」、「是不是沒看過神經病」，騎士也怒比中指回嗆，雙方停車在路邊大吵。

▲路怒族公車駕駛持鐵棍要毆打騎士，雙方均遭轄區安和所警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲路怒族公車駕駛持鐵棍要毆打騎士，騎士機車還被推倒場面火爆。（圖／記者張君豪翻攝）

蕭姓公車司機下車後持鐵棍欲毆打曾姓騎士騎士（雙方均40多歲）、甚至還把機車推倒，警方接獲路人報案到場了解，由於機車騎士覺得公車司機推倒機車、拿鐵條揮舞行徑太惡劣，堅持提告恐嚇、毀損告訴，公車司機則因對方比中指，也要提告公然侮辱，警方將雙方帶回偵辦。

▲路怒族公車駕駛持鐵棍要毆打騎士，騎士比中指畫面也被公車行車紀錄器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

由於雙方互嗆過程太過激烈，過程被目擊者全程拍下上傳臉書社團，公車客運公司也表示，該名駕駛到職不到一個月、目前仍在試用期，發生這麼離譜的狀況目前已將他停班，未來將解聘不續約。

▲路怒族公車駕駛持鐵棍要毆打騎士，鐵棍遭警方查扣。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示，雙方火爆衝突過程全被民眾拍下，網友發文表示「上班聽到公車司機廣播罵人，還拿棍子衝下來打人，甚至把騎士的機車翻倒，甚至想開車跑掉，直到騎士報警他才留下來，過程頻頻飆罵，相當嚇人」；警方則表示，雙方雖然沒發生肢體衝突，但互嗆、持棍推車行徑也已觸法，警方會依法處理，也呼籲用路人開車、騎車禮讓他人，避免發生類似衝突。

【相關新聞】

► 獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年 「日本」藏鏡人高雄落網

►超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

►青山宮遶境10萬人 警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

