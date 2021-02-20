長髮女獻吻躲罰單！警忍不住「摘口罩回親」放過…違防疫規定停職

▲ 警察本應處罰該名女子，未料一吻過後便放過她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯至今累積逾126萬起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，已有4.4萬人身亡。為避免疫情持續擴散，首都利馬祭出宵禁，日前卻有一名女子違反規定，在深夜外出，被警察逮個正著，沒想到她的撒嬌奏效，與警察一吻後免去罰則，影片曝光後引發爭議。

《每日郵報》18日報導，該名女子違反宵禁，本應吃上罰款。當地電視台取得的影片中可見，一名身分不明的黑髮女子與警察靠得極近，不斷將臉湊向對方。員警當時正準備在罰單上寫字，眼看女子不斷靠近，先是轉頭看了一下周圍，猶豫幾秒後便迎合她的攻勢，親吻她的嘴唇，最後沒有開罰單便放過女子。

這段影片曝光後引起軒然大波，利馬米拉弗洛雷斯區區長莫利納（Luis Molina）已指示，對該名員警下達停職處分，返家等待調查。

該地區公安負責人羅德里格斯（Ibero Rodriguez）指出，「我們的區長莫利納決定立即予以停職」，因該名員警有幾項違規行為，包括默許女子違反宵禁，更特地摘下自己臉上的口罩與她接吻，「此一行為本身就非常嚴重，也是他被停職的原因。」他補充，該員警此前從未有過脫軌行為。

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