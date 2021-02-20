快訊／境外移入+1！菲籍男「居檢後自費採檢確診」接觸者匡列26人

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1例境外移入病例，為菲律賓籍20多歲男性，2月3日來台工作，持有搭機前3日陰性證明，入境後居家檢疫無症狀，期滿自費採檢確診。

指揮中心表示，個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診。已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有佩戴口罩，列自主健康管理。

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指揮中心統計，截至目前國內累計942例新冠確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲新增1例境外移入COVID-19病例，自菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）