被批曾涉司法關說案？　邱太三：監察院早還我清白

▲新任陸委會主委邱太三（中）。（圖／烈嶼鄉公所）。



記者陶本和／台北報導

總統府19日宣布新國安人事，陸委會主委由前法務部長邱太三接任。不過，部分人士批評他曾涉入濫權關說司法，邱太三晚間表示，該案已歷經兩次監院審查會，以3:10、0:9的懸殊票數不彈劾，已還清白，絕無關說情事。

總統府19日公布最新國安團隊異動。其中，陸委會由前法務部長、曾任陸委會副主委的邱太三接任。考量邱太三豐富的歷練，擔任過民代、政務官以及在學界的好評，總統蔡英文期盼，邱太三能在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，襄助執政團隊，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。

張惇涵進一步說明，邱太三檢察官出身，擔任過國大代表、2屆立委，也擔任過高雄、桃園2個直轄市的副市長，在2004年出任過陸委會副主委，促成首次春節包機直航，也熟悉台商的實際需求。並在2016年蔡總統執政後，先後擔任法務部長及國安會諮詢委員。

不過，針對該項人事案，時代力量透過新聞稿痛批，認為邱太三曾經涉入司法關說案。對此，邱太三晚間表示，這個案子已經歷經兩次監院審查會，分別以3:10、0:9的懸殊票數不彈劾，「監察院已還我清白」。

邱太三強調，整件事他完全沒有介入個案請求，更沒有違背法令，絕無關說情事，「監察院投票結果已經證明，事實勝於雄辯，不容有心人士再惡意刻意抹黑」。