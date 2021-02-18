桃園2女吵架她衝4樓窗戶　警狂拉力阻被掙脫...直墜地面爆血亡

▲桃園市魏姓女子17日深夜疑似與李姓女子酒後起爭執，突然爬上4樓窗戶旁，李女見狀報警，員警趕來處理時，魏女掙脫後墜樓，消防人員送醫過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓女子17日晚間與同居李姓女友酒後起爭執，突然情緒失控站在4樓窗戶旁，李女見狀趕緊打電話報警求助，員警趕來幫忙勸阻魏女，打算將其拉回屋內，但魏女卻極力掙扎，在員警眼前墜樓慘摔至1樓，桃園市消防局救護人員據報送醫，經急救3小時仍回天乏術，警方已報請桃檢相驗以釐清真正死因。

警方調查，29歲的魏姓女子17日晚間11時許，突然因情緒失控站上4樓窗戶旁邊，魏女的李姓女友見狀急忙將其拉住，同時打電話報警求助，員警趕抵時不得其門而入，李女將鑰匙丟到1樓給員警進入屋內協助幫忙拉住魏女。

員警進入屋內企圖幫忙將魏女拉進屋內，但魏女見員警到場仍不斷蹬牆掙扎，結果突然掙脫墜落至1樓地面，消防局救護人員趕到時魏女已躺血泊中，立即送醫急救，經過3小時搶救後仍因不幸回天乏術，在18日凌晨2時許宣告死亡。

警方事後調出附近監視畫面發現，魏女酒後與李女爭吵，可能因情緒失控才突然站在4樓窗旁，員警已將監視器與密錄器等畫面等證據，報請桃園地檢署檢察官進行相驗釐清真正死因。

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