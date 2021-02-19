「政府只怕拿槍軍人！」公教成立自救會　爭取回復年資補償金

▲全國各縣市教師召開「爭取回復補償金，公教年資補償金自救會宣告成立」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

一群公教人員今（19日）宣布成立「公教年資補償金自救會」，認為面對政府選擇性改革的不公平情勢下，以自力救濟的方式爭取回復年資補償金，並呼籲政府導正回復。

自救會召集人施文平指出，「年資補償金」是指民國83-85年間的軍公教年金改革時期，因為從過去的恩給制改為軍公教要自行提撥35%費率的儲金制，且任職前15年的給付從本俸的5%變為4%(本俸二倍*2%)，因而設計了「年資補償金」，以彌補這1%的差距，同時明定在法律中，屬於橫跨新舊制且舊制年資未滿15年之軍公教的法定權利。

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施文平表示，「年金補償金」屬於補償制度，與18%優惠存款的恩給制度不同；未料，民國105年蔡英文政府啟動的年金改革，竟將與退撫基金毫無關係的「年資補償金」一併去除，等於是把政府當年說好，法律明定要給予的「補償」不給了，標標準準的毀棄誠信，完全是一種無賴的做法。

施文平氣憤的表示，同樣時空背景下的「年資補償金」，軍人繼續保留給與，但公教卻被刪除，顯然政府是怕拿槍的軍人，只會欺負公務員和教師；同時，具有領取資格而在108年6月30日前退休公教人員可以領取，但之後退休者卻無法領取；形成同樣具有資格者，有的可領取、有的不能領取的不公平現象。這是一種標準的選擇性改革；「只改公教、不改軍人」、「退休者全拿、在職者全無」的不公平做法。

鑒於過往已有團體呼籲回復公教年資補償金但政府卻毫無回應的結果，自救會認為，唯有受害者團結起來，為自己應有的法定權益而繼續努力，且不排除採取更積極、強烈的行動，才能糾正政府的這種選擇性、不公平的錯誤改革。因此，組成自救會，並邀請所有公教的補償金受害者加入，一同為回復年資補償金而努力。

