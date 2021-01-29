　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旅館激戰人妻…職軍小王貓眼見「綠帽同袍」嚇尿！秒冒雨從3F跳下

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲軍人小王偷吃同袍妻，被抓姦嚇壞，急從3樓跳下。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

軍中日前發生一起不倫案件，同為軍人的柯姓男子與王姓妻子，妻子與隊上同事林姓軍官不倫，柯男2019年6月間趁著2人到旅館時，帶徵信社人員打算破門抓姦，但林姓軍官從房門的貓眼上看到柯男，情急之下，竟冒著大雨，從3樓外的招牌燈箱跳下，但仍被1樓員警逮到，帶回採證。高院審理後，判決不倫2人須賠償15萬元確定。

判決指出，柯姓男子與王姓妻子於2013年初結婚，婚後育有一女，但妻子自2018年7月初起，一再要求離婚，甚至簽妥離婚協議書要求柯男簽名用印，不願再同居一室。妻子也從2019年3月起，要求柯男須外宿於營區，不得住在家中。柯男懷疑妻子有染，因此找徵信社調查。

柯男調查後發現，原來妻子早已與林姓軍官勾搭上，2人多次到旅館、摩鐵開房間大戰。2人又於當年6月13日深夜23時30分，入住某旅館。柯男於是在隔日凌晨2時10分會同徵信社人員及派出所員警，前往敲門抓姦。一夥人衝進房後，僅發現妻子一人，林男自三樓跳窗，但被一樓員警逮到，帶回採證。柯男提出民事訴訟，要求不倫的2人連帶賠償200萬元。

法院審理時，2人僅承認共處一室，但否認通姦；林姓軍官更說當天因王女說家中整修，所以帶她到旅館住宿，2人在房間內吃零食、看電視，這時突然有人刷房卡並轉動門把意圖進入房內，林男自貓眼向外看，發現門外站有一名中年男子及五、六名年輕人，擔心門外男子意圖不軌，為避免不必要之誤會與衝突，才會選擇自窗戶離開，並於警方到場後，即從招牌燈箱跳下，與員警一同返回。

雖然2人否認，但法院根據枕頭壓痕等客觀證據，認定2人確實具有姦情，侵害柯男配偶權，因此判決2人連帶賠償15萬元。案經上訴，二審高等法院審理後，駁回雙方上訴，還是判賠15萬元。全案確定。

ET快訊
陽明股票大戶「怒刷一排487」！　股癌也驚呆
9縣市今晚探10度！下周「這天以外」都放晴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車內激吻聲全錄下！淫亂小三曝「叫了2hrs」…催人夫：你要攻城啊

海上掃射奪4命！下令傭兵開轟4海盜　船長重判26年徒刑

混血帥哥衝肉粽店咆哮狂吼...警保護管束　褲袋掏出4瓶液態安毒

「華爾街女神」無照教投資收費百萬　學員借錢上課卻慘賠怒告

小三簽妨礙婚姻和解書　隔天破功傳「親親寶貝+私密照」代價曝

旅館激戰人妻…職軍小王貓眼見「綠帽同袍」嚇尿！秒冒雨從3F跳下

OL酒醉被扛回大學男舍輪流上　躺地驚醒淚控：他們害我吃事後藥

盛唐呂世明等2人被廢止醫師證書　張彥彤：人命不該討價還價

公車司機偷我4包鹽酥雞！失憶女氣PUPU提告　監視器畫面超靈異

女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

車內激吻聲全錄下！淫亂小三曝「叫了2hrs」…催人夫：你要攻城啊

海上掃射奪4命！下令傭兵開轟4海盜　船長重判26年徒刑

混血帥哥衝肉粽店咆哮狂吼...警保護管束　褲袋掏出4瓶液態安毒

「華爾街女神」無照教投資收費百萬　學員借錢上課卻慘賠怒告

小三簽妨礙婚姻和解書　隔天破功傳「親親寶貝+私密照」代價曝

旅館激戰人妻…職軍小王貓眼見「綠帽同袍」嚇尿！秒冒雨從3F跳下

OL酒醉被扛回大學男舍輪流上　躺地驚醒淚控：他們害我吃事後藥

盛唐呂世明等2人被廢止醫師證書　張彥彤：人命不該討價還價

公車司機偷我4包鹽酥雞！失憶女氣PUPU提告　監視器畫面超靈異

女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

台積電「殺到591」！散戶憂被套　專家揭未來走勢：千金不是夢

王子維連下8分直落二復仇安東森　三戰全勝搶下分組第一進4強

取代現場施工！國家住都中心預鑄工法「萬華華江社宅」2024年完工

臺中女麗購優惠+東森購物加碼　限量「大安飛天豬」掀搶訂潮

車內激吻聲全錄下！淫亂小三曝「叫了2hrs」…催人夫：你要攻城啊

六都法拍熱！二拍就有人進場　價成長最多逾1成以上

運8反潛機、運8技偵機闖我西南空域　空軍派空中巡邏兵力應對

父喪一年未曾入夢！李宣榕想累了就哭：爸在另外世界過得很好

美格綠能「冰山計畫」量身訂做節能專案　年省千億電費、萬度電力

慧眼看天下／忙百日新政 拜登何時才要會昔日老友？

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

5寶爸退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞嗆告房東

即／北市20歲女騎士被聯結車輾斃

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

童IKEA搖椅摔下　法官認定爸媽的錯

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

色男住院連4天狂摸女患者　2個月後他死了

蘆洲女騎士自撞護欄　噴飛10m爆頭亡

女大生騎車撞紙箱捲車底亡　家屬悲痛

更多熱門

相關新聞

車內激吻人夫全錄下！色小三狂喊：你要攻城啊

車內激吻人夫全錄下！色小三狂喊：你要攻城啊

桃園一名人夫偷吃同為房仲的小三，雙方還在車上大聊性事，鹹濕對話內容全被行車紀錄器給錄下，內容包括，「舌頭好像很厲害」、「很色」等，讓正宮聽了心碎不已，決定向丈夫及小三提告求償300萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

偷吃人妻遭綠帽夫抓姦　3樓跳窗仍賠

偷吃人妻遭綠帽夫抓姦　3樓跳窗仍賠

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

人夫照顧重病母親累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆

人夫照顧重病母親累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆

賣房偷裝針孔…大姑錄到弟媳激戰小王！人夫也要賠

賣房偷裝針孔…大姑錄到弟媳激戰小王！人夫也要賠

關鍵字：

軍人小王偷情跳樓

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

《全明星》8成員突襲《玩很大》

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面