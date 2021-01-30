用美女圖誆騙軍人「投資虛擬貨幣」　詐團「阿肥妹」曝：真的照騙

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大偵一隊日前接獲線報，有被害人遭詐騙集團誆騙投資，要求贖回還要付手續費，最後還將被害人封鎖不還投資款，詐騙集團還利用美女圖吸引投資，但抓到人卻發現，該女被同夥戲稱「阿肥妹」，讓警方直呼「根本就是照騙」。

警方調查，21歲的楊姓主嫌，在臉書社群張貼徵博弈工作人員廣告，吸收20歲的張姓男子，張姓男子又找了19歲的國中吳姓學弟以及彭姓學妹，從新竹北上到新北市五股工作。

3人到新北市後才發現，竟然是從是假投資真詐財，一夥人躲在五股租屋處內，利用網路找來的美女圖當頭像，欺騙小資宅男，被害人有職業軍人、作業員等，成立不到1個月，不法獲利就高達2百萬元。

▲詐騙集團利用美女圖（左）吸引宅男投資詐騙，但幕後藏鏡人竟是「阿肥妹」(右)。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，楊嫌等人上網搜尋美女圖，在誆騙對方可以投資「虛擬貨幣」獲利，且最少一萬元就可以投資，還掛保證可以獲利15%，但等被害人想將獲利金額贖回，被要求付手續費付完後，卻遭封鎖聯繫不上人。

警方鎖定嫌犯位於五股租屋處，29日前往攻堅，當場查獲張嫌等人，另外又逮捕楊姓主嫌到案，並查扣桌上型電腦主機5台、螢幕10台、硬碟10顆、網路分享器1台、行動電話5支等證物，訊後將楊等4人依詐欺罪送辦。

警方發現，該詐騙集團均用美女圖當通訊軟體頭像，再誆騙宅男吸引上鉤，但實際上逮人卻發現竟是2男1女，且女子身材、臉蛋完全與照片不符合，而一夥人的通訊群組也直呼該女「阿肥妹」。

▲警方在五股區攻破詐騙機房，將楊姓主嫌等4人依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方統計，北市警局配合警政署執行全國打擊詐騙行動，專案期間查獲詐騙集團破百件，另外執行到案嫌犯共計908人，查扣不法所得5千萬元。

台北市刑大分析，詐騙集團常用手法前5名分別為「解除分期付款」24件、「假投資」20件、「假檢警」19件、「猜猜我是誰」16件及「假網拍」11件，呼籲民眾勿上當，以免造成損失。

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