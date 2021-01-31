大兵雨林激戰黑猩猩！搏命狩獵卻慘中鏢　揭密全球第0號愛滋患者

▲黑猩猩被認為是愛滋病毒的傳染起源。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

首見於2019年的新冠病毒讓民眾感到恐慌，而1980年代人類才剛經歷由「HIV病毒」引爆的一場愛滋病（AIDS）大流行，至今不僅沒有方法能完全治癒，疫苗也還在研發中。關於愛滋病的起源，專家認為是一戰士兵與黑猩猩森林激戰，雖成功獵頭，傷口卻不幸感染病毒，成為「史上第一位」愛滋病患者。

英國《每日郵報》專訪最近出版新書《愛滋病的起源》（Origin of AIDS）的加拿大流行病學家佩平（Jacques Pepin）指出，最早的愛滋病是由非洲西部國家喀麥隆的黑猩猩身上的「猴免疫缺陷病毒」（SIV）傳染到人類身上，不過原先認為當地獵人是「第0號患者」的假說，現在可能將被推翻。

▲黑猩猩身上的SIV病毒傳染至人類身上。（圖／達志影像／美聯社）

佩平教授表示，第一次世界大戰（WWI）期間，協約國入侵德國在非洲的許多殖民地，其中喀麥隆就遭英、法、比利時聯軍從5個方向同時入侵，有1600名士兵從當時比屬的剛果金夏沙（Léopoldville）出發，沿著剛果河與其支流徒步來到喀麥隆小鎮莫倫杜（Moloundou），而這裡也被認為是愛滋病的發源地。

▲研究學者認為，一戰士兵因為狩獵黑猩猩而被感染病毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，一戰士兵以屠殺城鎮與強擄婦女聞名，當地民眾竄逃，結果士兵很快就吃光村莊存糧，而運送軍隊補給的當地人因營養不良，半數在途中身亡，飢餓的士兵只好冒險狩獵。佩平教授認為，一名士兵在森林中與黑猩猩激戰，最後殺死了牠，但戰鬥中留下的傷口不幸感染了SIV病毒，成為首位愛滋患者。

佩平教授解釋，感疫士兵讓愛滋病開始在人類有了立足點，當時資源短缺，醫院針頭重複使用，估計在1950年代就有500人感染，1960年代剛果獨立後大批移民湧入，男女比例達到10:1的極度不平衡，性產業的盛行導致愛滋病快速傳播，直到1981年美國出現首起病例後，愛滋病在全球大流行的惡夢隨之展開。

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