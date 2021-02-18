《太空發展法》拍板　蘇貞昌拿五月天比喻：別忘記內心頑固的自己

▲行政院通過《太空發展法》草案。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳家祥／台北報導

行政院會18日正式通過《太空發展法》草案，院長蘇貞昌以五月天的MV《頑固》比喻指出，不論生活多艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」，要往太空發展需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力，「把台灣的國力打上太空，將不只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景」。

行政院18日召開院會，會中通過《太空發展法》草案，後續將送立法院審議。院長蘇貞昌表示，2019年他上任院長後所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」。太空產業也是總統蔡英文宣示的「六大核心戰略產業」之一，總統17日主持國安早餐會特別關心，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭之能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈。

蘇貞昌說，2021年新春的第一個院會，行政院提出台灣第一部規範太空活動、促進太空產業發展的專法，就是要宣示我國與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。

蘇貞昌也提到，如果有看過五月天《頑固》那部MV，它在告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」。

「太空是全人類所共同擁有的，要往太空發展，需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力。」蘇貞昌表示，小國也可以有大夢想、大志氣，台灣在科技發展上擁有超強的實力，如果我們能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

所以，除了之前所核定的250億元國家太空計畫，用來扶植衛星產業、培養太空科技人才，今天通過的「太空發展法」，也明訂得以專責法人來推動太空發展業務。

對於預算、法律、人才、產業鏈、推動機構逐步到位，蘇貞昌說，要請科技部、經濟部、交通部與國防部等各目的事業主管機關積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，也早日讓台灣做的火箭，搭載自製的衛星上太空，鼓勵我國未來的大國民，勇敢逐夢，努力實踐。