　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《太空發展法》拍板　蘇貞昌拿五月天比喻：別忘記內心頑固的自己

▲地球,太空,行星。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲行政院通過《太空發展法》草案。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳家祥／台北報導

行政院會18日正式通過《太空發展法》草案，院長蘇貞昌以五月天的MV《頑固》比喻指出，不論生活多艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」，要往太空發展需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力，「把台灣的國力打上太空，將不只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景」。

行政院18日召開院會，會中通過《太空發展法》草案，後續將送立法院審議。院長蘇貞昌表示，2019年他上任院長後所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」。太空產業也是總統蔡英文宣示的「六大核心戰略產業」之一，總統17日主持國安早餐會特別關心，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭之能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈。

蘇貞昌說，2021年新春的第一個院會，行政院提出台灣第一部規範太空活動、促進太空產業發展的專法，就是要宣示我國與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。

蘇貞昌也提到，如果有看過五月天《頑固》那部MV，它在告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」。

「太空是全人類所共同擁有的，要往太空發展，需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力。」蘇貞昌表示，小國也可以有大夢想、大志氣，台灣在科技發展上擁有超強的實力，如果我們能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

所以，除了之前所核定的250億元國家太空計畫，用來扶植衛星產業、培養太空科技人才，今天通過的「太空發展法」，也明訂得以專責法人來推動太空發展業務。

對於預算、法律、人才、產業鏈、推動機構逐步到位，蘇貞昌說，要請科技部、經濟部、交通部與國防部等各目的事業主管機關積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，也早日讓台灣做的火箭，搭載自製的衛星上太空，鼓勵我國未來的大國民，勇敢逐夢，努力實踐。

ET快訊
酒國小昆凌爆騙友35萬涉7官司　她258字曝真相
31歲男參加完性愛趴被追殺慘死　臉書PO文全起底引殺機
白宮顧問致函台灣　尋求解決汽車晶片短缺
刮刮樂中獎「被店員丟回收桶」嗆硬拗　內行曝1招解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院啟動組織改革　先推《數位發展部》併NCC、國發會、科技部

時力新會期優先法案出爐　《港澳條例》、囤房稅等17項入列

《太空發展法》拍板　蘇貞昌拿五月天比喻：別忘記內心頑固的自己

「咖啡廳+玻璃溫室」民進黨高雄市黨部重開張！眼光放2022

政院通過「太空發展法」　草案6大重點一次看

「另一個斜槓人生」　羅秉成接任行政院發言人：沒有太多掙扎

徐弘庭集資18萬買90張刮刮樂！3.5小時狂刮⋯中獎金額曝光

羅秉成接棒丁怡銘　江啟臣：發言人要「溝通溝通再溝通」

農藥實名制引發基層反彈　民進黨立委籲發「農民福利卡」一卡就通

128.3億養豬產業轉型怎麼花？　逾40億肉品冷鏈升級花費最多

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

行政院啟動組織改革　先推《數位發展部》併NCC、國發會、科技部

時力新會期優先法案出爐　《港澳條例》、囤房稅等17項入列

《太空發展法》拍板　蘇貞昌拿五月天比喻：別忘記內心頑固的自己

「咖啡廳+玻璃溫室」民進黨高雄市黨部重開張！眼光放2022

政院通過「太空發展法」　草案6大重點一次看

「另一個斜槓人生」　羅秉成接任行政院發言人：沒有太多掙扎

徐弘庭集資18萬買90張刮刮樂！3.5小時狂刮⋯中獎金額曝光

羅秉成接棒丁怡銘　江啟臣：發言人要「溝通溝通再溝通」

農藥實名制引發基層反彈　民進黨立委籲發「農民福利卡」一卡就通

128.3億養豬產業轉型怎麼花？　逾40億肉品冷鏈升級花費最多

一滴指尖血+2條線就知疫苗有沒效果　清大研發新冠抗體快篩試片

川普飯店爆破畫面曝！34層樓高用「3000枚炸藥」20秒夷為平地

台南新地標！全台首座「梯田型菜市場」9月啟用　波浪屋頂成觀景台

快搬！免費G Suite 教育版不再「無限儲存」　學校免費上限為100TB

趙春山／拜習除夕熱線2小時　兩岸需避免誤判生衝突

百度智慧電動車合作夥伴是它　李彥宏：已敲定CEO

NBA接班人大鬥法　老鷹楊恩狂轟40分8助攻射爆綠衫軍

雞排妹公開「人類圖」引發神人解析！揭密：勇敢碰撞、挑戰不公義

手機包膜等2小時！員工1動作「超諷刺」惹怒正妹　網驚：太可怕了

王柏融未出賽跑體能　日正妹歌手秒關注大喊「加油」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

江啟臣獲選《時代》百大「明日之星」

誰接棒國民黨主席？　他點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

黃光芹替蔣萬安抱屈 「不該拿鞋王Ｋ他」　高嘉瑜留言急撇清

訪3間疫苗廠！賴清德盼台灣走出自己的路

江啟臣增聘高孔廉、陳永康、趙少康6名中評委

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

2022「守7攻5」？梁文傑坦言不好選

集資18萬！徐弘庭實測刮刮樂結果曝光

北市自由行補助「提前18天用光」

中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

陳時中指「馬英九與陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

大陸疫苗59歲以上不能施打　王世堅：光BNT就收購1億劑

開工日出庭　羅智強：民進黨追殺清廉馬英九

更多熱門

相關新聞

政院通過「太空發展法」　草案6大重點一次看

政院通過「太空發展法」　草案6大重點一次看

《太空發展法》草案18日提報，並於行政院會通過，該草案有6項重點，包括一、太空發展法主管機關為科技部；二、專責法人協助辦理相關業務，執行太空政策與計畫；三、尊重國際公約規範；四、環保及永續發展；五、保障原住民族群權益；六、國家安全資訊透明。

兼任政院發言人　羅秉成：另一個斜槓人生

兼任政院發言人　羅秉成：另一個斜槓人生

快訊／立法院26日開議　蘇貞昌專案報告

快訊／立法院26日開議　蘇貞昌專案報告

羅秉成接政院發言人　時力肯定：適任人選

羅秉成接政院發言人　時力肯定：適任人選

行政院發言人　政務委員羅秉成兼任

行政院發言人　政務委員羅秉成兼任

關鍵字：

行政院蘇貞昌太空發展法

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面