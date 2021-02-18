「另一個斜槓人生」　羅秉成接任行政院發言人：沒有太多掙扎

▲行政院新任發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

自丁怡銘請辭後，行政院發言人懸缺3個月之久，過去皆由行政院秘書長李孟諺暫代，18日行政院長蘇貞昌在院會中拍板，政院發言人職務今起由具法學專業背景的政務委員羅秉成兼任。羅秉成表示，這算是另外一個斜槓人生，去年11月下旬接獲院長徵詢後，基於團隊需求，他願意接受這個挑戰。

祕書長李孟諺會後轉述，院長蘇貞昌在院會中宣布，18日起行政院發言人由羅秉成擔任。蘇貞昌說，羅秉成對於法律平權方面有很多的著墨，也特別感謝羅秉成願意擔任發言人這個重要工作。

蘇貞昌提到，羅秉成從2017年9月加入行政團隊，在學養跟實務經驗豐富，過去3年多來督導內政、法務、國防、外交、治安等重要領域業務，有相當多的法治專案都由羅秉成統整協調，對於政院各項施政跟議題都相當掌握。

蘇貞昌說，常聽到羅秉成來報告重要專案，報告內容條理清晰，無一贅言，對他的學養、能力相當欽佩。蘇也期許，發言人是行政院門面，代表政府跟社會國人溝通的重要角色，期待羅秉成能整合各部會發言人系統，將複雜的政策論述及福國利民措施，轉化成簡單扼要的說明，甚至轉化成1、2句的經典金句，讓民眾印象深刻，一聽了然。

另外，蘇貞昌也期勉各部會，執掌雖有不同，但施政方向、步驟要一致，羅秉成兼任發言人，要負擔起論述跟跨部會政策宣傳重任。行政團隊不只要會做事，也要會溝通，大家一起加油福國利民。

羅秉成則表示，自己在做政委前，是做律師，這算是另外一個斜槓人生，沒預期到有一天會接任發言人工作。在律師工作每個案子都是一個挑戰，即便來到政府部門轉任公職，做的是政策，但每一個任務也都是挑戰。

羅秉成說，行政團隊是一體的，大家要共同合作跟溝通，在發言人出缺情況下，秘書長李孟諺一肩承擔，自己做為行政團隊一員，也責無旁貸，去年11月下旬獲院長徵詢是否有意願接任，「我沒有太多掙扎、糾結，基於團隊需求，我也願意接受這挑戰、樂於學習，這是一個很嚴峻的挑戰」。