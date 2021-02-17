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「得腦瘤匯2億盼短暫相依」男蟲騙小模結婚　她得知真相13天閃離

▲妹子,女友,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲身材曼妙又是購物台模特兒的小雯遭男蟲騙情騙財，結婚13天立刻閃離。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

台北市1名詹姓男蟲，從網路查知擔任電視購物台模特兒小琳，誆稱是廣告業者已取得某知名精品旅館及唱片公司發片機會，讓小琳深信不疑，不但辭去原工作還代墊錄製唱片5萬元費用給詹男。詹加碼騙自己罹患腦瘤隨時有生命危險，已匯2億多給小琳盼短暫相依，小琳立刻與他登記結婚。後來詹的前妻告訴小琳真相，小琳立刻閃離並報警，士林地檢署依詐欺將詹男起訴。

詹姓男蟲的詐騙手法宛如台版婚姻詐欺師，因詐欺案件於2019年9月遭判處有期徒刑3個月，緩刑3年確定，他仍不知悛悔，於緩刑期內又騙。這次他化身廣告公司業者，從網路上查知擔任購物台模特兒的小琳（化名），開始他的騙人計畫。

2020年3月18日起，詹男向小琳表示自己是廣告公司業者，認識很多各大公司主管，而且已經取得薇閣精品旅館、SK2青春露保養品等廣告拍攝及唱片公司發片機會，且可獲取拍攝廣告酬勞分別4萬、8萬等共27萬。

小琳信以為真並推辭原購物台廣告拍攝工作，依詹男指示陸續拍攝錄製薇閣精品旅館、保養品、沐蘭精品旅館等相關影片，甚至還代墊支出錄製唱片所需的行政作業費用共5萬元。拍攝完畢後小琳向詹男追討上述廣告酬勞時，詹男竟假冒個人助理及中國信託銀行業務員等人名義，向小琳稱「因罹腦癌住院，近日進行開腦手術，隨時有生命危險，已匯入2億1471萬元到小琳銀行帳戶」，盼能短暫相依。

傻呼呼的小琳誤信為真，並於2020年5月5日與詹男辦理登記結婚，結婚後沒幾天詹男前妻告訴小琳一切真相，一棒敲醒夢中人，小琳這才發覺一切「攏係假」，詹男根本沒住院更沒唱片公司發片的事情，小琳於同年月18日辦理離婚並報警，士林地檢署依詐欺將他起訴。

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