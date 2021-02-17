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獨／報導蛇咬傷消防員「醫院醫療疏失」　記者大鬧急診室判3月

▲▼消防員被「小白蛇」咬一口3分昏迷！竟是罕見雨傘節　網驚：夭壽白子。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲民報記者懷疑遭蛇咬傷消防員治療醫院有醫療疏失，竟到場採訪不成大鬧急診。圖為咬傷消防員的白化雨傘節。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

從事新聞工作40多年的民報王姓記者，認為所寫消防員遭蛇咬傷報導醫院有「醫療疏失」，5天後的大半夜殺去急診室咆哮、逼近醫護，20多分鐘後才被員警帶離。台中高分院認為王男影響醫師執行醫療業務明確，維持一審依違反醫療法判他3月，可易科罰金，全案定讞。

判決書指出，時任民報記者的王姓男子，2018年10月12日撰寫「白化雨傘節咬傷台中消防員險喪命」新聞報導。他認為治療消防員的中山醫學大學附設醫院未給予適當治療，有醫療疏失，同月17日晚上9點多跑到該院急診室要求採訪。

急診劉姓女醫師雖告知「非病患家屬，依法不得告知病情」、「採訪有一定申請程序」等，但王男竟亮出名片及工作證，在現場大聲咆哮，還逼近在診間的醫師，經勸阻後仍不願離去，已影響醫師看診及執行醫療業務，遭依法送辦。

王男否認犯行，辯稱當天在急診請護理人員派有權受訪者出面，但沒有派人來。趙姓男醫師告知該事件已處理完畢，但他表示要進一步了解病患現況及事件始末。劉姓女醫師再告知，「他不是病患家屬，我們不能告訴他，我們不接受採訪，叫他出去。」王表示自己是新聞記者，有義務使讀者繼續了解毒蛇事件始末及發展，劉女就請護理人員通知警衛，警衛到場向其表示不能採訪，請他出去，經溝通後其與警衛一同到候診區。

台中地院法官認為，從相關證人證述可知，王男進入急診室要求採訪，並指摘該院有醫療過失時音量甚大，經護理人員及劉女表示不得採訪，又先後與趙姓男醫師及劉女表示要採訪，可見因王男來表示採訪，使急診室內多人前來勸阻，場面確屬混亂。

法官審酌王男從事新聞工作已40多年，依經驗可知，晚上9點醫院一般行政人員已下班，急診只剩必要值班人員執行緊急醫療業務。該新聞已發生近1 週，無緊急狀況，王男也沒確認與新聞事件相關人員是否在場，竟無視中山醫院所揭示採訪程序，逕行進入急診室內，要求採訪。

劉女出言勸阻後，王男竟還進入診間內與她爭論且拒絕離去，全程達5 分鐘，直到他跟員警離開也有20多分鐘。期間醫護無法依正常程序點呼病患醫療，行為應予非難。王男犯後仍飾詞否認，顯無悔悟，且堅稱其行為毫無瑕疵可指，犯後態度顯屬不佳，依違反《醫療法》以非法方法妨害醫事人員執行醫療業務罪判3月徒刑，可易科罰金。

王男不服上訴，辯稱採訪規則只是醫院內部規則，對他無拘束效力，無須事先申請採訪，甚至還請求勘驗案發現場，還要求傳喚鑑定證人台中市新聞局長，並函詢台中市衛生局中山醫院所訂「接受媒體採訪或執行溝通作業流程」是否曾報備、規制對象為何人等。

台中高分院審理後認為，王男採訪行為應於符合醫療法第106條第3項保護醫事人員執行醫療業務時不受非法妨害之規範要求下進行，而不是恣意為之，駁回上訴。

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