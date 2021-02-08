草屯敦和宮「三公公」財神鬍鬚變長　信眾稱奇！民俗專家曝原因

▲敦和宮武財神三公公神像近日鬍鬚變長。（圖／草屯敦和宮提供）

記者李忠憲／南投報導

南投知名財神爺之一的草屯敦和宮，負責繞境上過多座百岳的「三公公」財神爺神像，近日發現祂的鬍鬚有幾根變長，眾人認為三公公神威顯赫，嘖嘖稱奇。民俗專家廖大乙對此認為，在宗教上可視為神明展現神蹟，如從科學上來看，應該跟氣候及熱漲冷縮原理相關。

草屯敦和宮財神廟主奉武財神趙天君，並擁有全世界最大162尺高的銅製趙天君神像，安奉在七樓頂，香火鼎盛，信眾絡繹不絕。其中，主殿有三尊武財神神像，「大公公」鎮殿，「二公公」、「三公公」負責遶境和作客。三公公因為體型最小，敦和宮幹部登雪山、合歡山等多座百岳都有祂的身影。近日卻有廟方人員發現，三公公的鬍鬚竟然有幾根變長，直呼神威顯赫，也讓信眾們嘖嘖稱奇。

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▲▼敦和宮武財神香火鼎盛，三公公負責外出作客及遶境，並多次登百岳。（圖／草屯敦和宮提供）

敦和宮主委林宜裕表示，九二一地震後，廟方決定雕刻三公公，經請示神明尺寸、材質後四處找尋卻找不到合適的木材。就在打算請示神命可否重找其他種木材當天，走進一家佛具店碰運氣，竟然剛好有符合條件的木材，就請師傅雕刻。

他表示，三公公常外出參加遶境及作客，每年過年時，廟埕會有「過財神爺橋」活動，會請三公公到橋上安奉，是廟裡最親民的神尊。近日工作人員發現有一撮鬍鬚一直在變長，他認為是展現神威。

民俗專家廖大乙認為，古時神像會用人的真髮甚至鬍鬚製作，現今社會真髮難取得，鬍鬚更少人留，因此大多採用化學產品，都有一點捲。如果從科學角度來看，氣候變化大時就容易因為物理熱脹冷縮原理變直、變長。但如從宗教角度來看，神像鬍鬚變長是神明藉此向信眾展現神蹟，剛好過年前鼓勵大家多來親近參拜拜財神，神明也會賜福賜財。

廖大乙說，最常見的顯神蹟就是立杯、發爐。玄天上帝農曆生日3月3日前，也常會有龜、蛇出現在廟內，阿里山也有宮廟會有飛蛾聚集，屏東東港某廟宇，也曾發生大批蜜蜂聚集。信者恆信，這些都可解釋為神明展神蹟，希望信眾能多到廟裡看看祂。

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