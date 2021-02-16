1個月被輾5次！機車男「無影腳」伸汽車輪下「碰瓷」　索賠千元



記者邱中岳／台北報導

北市在2020年間出現一名男子，雙載騎乘機車停等紅綠燈時，趁機將腳伸進一旁汽車輪胎前，等汽車一起步就隨即敲車窗，向駕駛表示「你壓到我的腳了」，再伺機向駕駛求償後離開，光1個月間就有5人受害，最後男子遭警方逮捕。

警方調查，45歲的鄭姓男子平時騎機車，鎖定停等紅綠燈的汽車，趁機將腳伸進汽車輪胎旁，等汽車啟動時竟直接敲打車窗，對駕駛聲稱「你壓到我的腳了」，最後再向駕駛要錢，警方循線逮人並將其依詐欺罪嫌送辦。

▲鄭姓男子將腳伸進停等紅燈的汽車輪下，再假意聲稱「你壓到我的腳了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，鄭姓男子主要在萬華、士林以及大同地區一帶，每次犯案後便向駕駛索取1至2千元的賠償金，有時候還會載著47歲的哥哥一起犯案，被害人為了息事寧人往往甘願付款，短短1個月鄭姓男子就犯案高達5次之多。

警方表示，除了「伸腳」的碰瓷的手法之外，有嫌犯還會假裝行人，假意踢行駛車輛，再謊稱遭車輛碰撞，還有趁駕駛上車關車門之際，騎機車碰撞車門，或於汽車變換車道時，開小黃加速衝撞，以路權優勢索取賠償。

▲警方從2019年開始，共計查獲5人涉嫌碰瓷詐財，累計116件車禍事故。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方統計，死上四類是道路駕駛經常碰到的「碰瓷」手法，也透過大數據分析，從2019年迄今，移送5名假車禍詐欺犯，共計累計116件交通事故，呼籲駕駛民眾，應加裝行車紀錄器以求自保。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版