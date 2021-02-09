高雄地下金融教主曝！賭網站兼洗錢　3個月經手34億狂削5000萬　

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊第三隊去年下旬接獲情資，疑有詐騙集團寄送大陸銀行人頭帳戶，網銀U盾來台，警方懷疑該集團從事洗錢，刑事局組成專案小組調查發現該集團隱身高雄市小港區住宅大樓，1月28日 行動收網逮捕該水房集團主嫌李姓男子及集團成員共15人，警方查扣日報表顯示該集團經營3個多月，經手洗錢金額高達人民幣7.5億約合台幣34億元；該洗錢水房抽趴獲利，粗估最少超過新台幣5千萬元。

▲刑事局偵七大隊破獲高雄小港區一處洗錢水房並逮捕15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲高雄小港區一處洗錢水房查扣犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲情資後與北市刑大偵二隊、高雄市刑大、高雄市小港分局共組專案小組展開調查，後來發現該批人頭帳戶全數運交高雄市小港區廈莊一街某大樓內，警方1月28日持高雄地方法院核發搜索票，前往該大樓兩層樓的水房展開搜索，當場查扣電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物，且逮捕洗錢水房幹部李嫌及成員共15人。

▲刑事局偵七大隊破獲高雄小港區一處洗錢水房查扣犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）

警方偵訊釐清，發現該洗錢水房是替「成吉思汗娛樂城」線上賭博網站洗錢，粗估每月洗錢金額高達人民幣2億元，警方統計該水房成立3隔多月洗錢金額高達人民幣7億5千萬元，折合新台幣約34億、該水訪以每筆匯款收取1.5%手續費，警方粗估該集團不法獲利高達新台幣5千萬元。

刑事局指出，該賭博網站還以「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「以加快提領速度，需額外處理費用」等理由拒絕出金，根本就是詐騙民眾賭資，目前165反詐騙平台統計已有7人受害，財損金額約在樹十萬元之譜，警詢後將15名涉案人依違反刑法賭博罪、洗錢防制法解送高雄地方檢察署複訊。

【相關新聞】

► 獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年 「日本」藏鏡人高雄落網

►超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

►青山宮遶境10萬人 警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

