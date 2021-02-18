馬英九、趙少康籲考慮接受大陸疫苗　林楚茵嗆：防疫不需要你們亂

▲馬英九、趙少康呼籲考慮接受大陸疫苗，林楚茵透過臉書回嗆。（圖／取自林楚茵臉書）



記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九日前表示，如果中國大陸要提供新冠肺炎的疫苗給台灣，台灣不要馬上拒絕；中廣董事長趙少康也說，將來能拿到別的國家疫苗當然很好，「但是沒有的話，何必一定要排斥」。對此，民進黨立委林楚茵表示，中國老大哥從未說過要賣台灣，「行行好防疫不需要你們亂」。

馬英九14日表示，現在政府號稱已經買到疫苗，但要好幾個月才能拿到，由於疫情變化很大，到底未來情況如何不知道，他的用意是要提醒政府，能夠多一個疫苗來源，就不要放棄，不要立刻拒絕，多一個選項對國民健康的保障，就多一分力量。

趙少康則說，將來能拿到別的國家疫苗當然很好，不是一定要用大陸的，「但是沒有的話，何必一定要排斥」，這是開放的態度，總統蔡英文應該要聽聽。

對此，林楚茵在臉書表示，最近許多人士積極倡導，台灣應引進中國大陸的新冠肺炎疫苗，先不說大陸有黑心廠商拿食鹽水、礦泉水混充疫苗就算了，至今還不公開疫苗技術資訊，目前也沒有任何國際專家建議施打，「到底為什麼他們仍然倡導引進中國疫苗」。

林楚茵指出，根據線報指出，中國老大哥從未說過要賣台灣，「連五毛黨都在嘲笑你們了，為何要爭先恐後地熱臉貼冷屁股，搶當中國小跟班兜售疫苗」，難不成是同意病毒起源地製造的疫苗比較有效果嗎。

此外，林楚茵也在文末標註，「老大哥的小粉紅都打臉了」、「行行好防疫不需要你們亂」。

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