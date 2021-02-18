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一滴指尖血+2條線就知疫苗有沒效果　清大研發新冠抗體快篩試片

▲只要一滴血！就知疫苗有沒有效　清大研發新冠抗體快篩試片。（圖／清大提供）
▲清華大學醫工所教授鄭兆珉今天宣布與產學團隊成功研發新冠病毒抗體快篩試片，只要取一滴指尖血，15分鐘就能知道疫苗是否在施打者身上產生保護力。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

隨著新冠肺炎疫苗採購露出曙光，國人也愈來愈期待能儘快打上疫苗。但眾所周知，即使是目前最厲害的疫苗也無法對全體施打者產生保護力，那麼要如何知道自己屬於有效、還是無效的那一邊？清華大學醫工所教授鄭兆珉今天宣布與產學團隊成功研發新冠病毒抗體快篩試片，只要取一滴指尖血，15分鐘就能知道疫苗是否在施打者身上產生保護力。

15 分鐘快篩 便知疫苗效力

鄭兆珉表示，施打疫苗第一劑之後的7至10天，施打者就可以如測血糖一樣採取指尖血，滴到快篩試片上，等15分鐘，試片上如出現兩條線，代表疫苗已成功產生效力，體內已產生足夠的中和抗體、足以抵禦新冠病毒；反之，如果只有一條線，代表體內沒有產生足夠抗體，施打者如果要到新冠肺炎流行的高風險地區，仍必須做好個人防護。

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為了讓檢驗結果更精確，這套快篩試片還搭配只有一瓶礦泉水重量的可攜式輕型判讀機，把試片推進讀卡槽，藉由免疫呈色光譜分析即可得知中和抗體的濃度數據，進一步了解施打疫苗者得到的保護力強弱。

傳統實驗室檢驗施打新冠肺炎疫苗者是否產生抗體，多半必須耗上一天，採血並分離出血清，再進行檢驗，費用高達數千元。鄭兆珉表示，如使用快篩試片來檢驗，不僅方便、快速、準確，費用也可降到數百元。

▲只要一滴血！就知疫苗有沒有效　清大研發新冠抗體快篩試片。（圖／清大提供）

▲鄭兆珉表示，施打疫苗第一劑之後的7至10天，就可以滴到快篩試片上，試片上如出現兩條線，代表疫苗已成功產生效力，體內已產生足夠的中和抗體、足以抵禦新冠病毒。

快篩工具可加速疫苗研發

鄭兆珉表示，這套最新研發出的新冠病毒抗體快篩試片己投入小規模量產，並與國內外醫院及疫苗開發藥廠合作。藥廠在疫苗上市前必須提交數千、甚至數萬人的大規模人體試驗數據，也可利用這套快篩試片來加速研發及審核的時程。

鄭兆珉表示，新冠病毒的傳染力很高，主要因為病毒表面的棘蛋白(Spike protein)就像一把「萬能鑰匙」，進入人體後，會與人體肺、肝等器官細胞膜上的受體(ACE-2)緊密結合，如同轉開鎖孔、進入細胞，開始大量複製病毒。目前主流的疫苗多採用可製造新冠病毒棘蛋白的傳訊核糖核酸(mRNA)，進入人體內後，即可啟動人體的免疫系統，產生中和的抗體，攻擊並記住這一類的病毒蛋白，「下次再看到同樣的病毒棘蛋白就會把它鎖住，弱化毒性。」快篩試片則可檢驗中和抗體的濃度。

因為每一個人對疫苗的反應不一，到底要產生多少中和抗體才有保護力，也沒有絕對值。鄭兆珉解釋，如果在施打之前就先測一次中和抗體濃度，作為個人的基準線，施打後抗體濃度提昇30%以上即視為「有效」，若提昇80%以上則為「高效」。

▲只要一滴血！就知疫苗有沒有效　清大研發新冠抗體快篩試片。（圖／清大提供）

▲沈靜芬表示，對疫苗反應比較差的族群包括老人、免疫功能低下者、或者有潛在慢性疾病者者。

部分族群對疫苗反應不佳

為什麼同樣的疫苗，打在某些人身上有效，有些人卻無效？研究團隊成員之一的成大小兒感染科醫師沈靜芬表示，對疫苗反應比較差的族群包括老人、免疫功能低下者、或者有潛在慢性疾病者者；此外，因為每個人先天基因上存在個體差異，產生抗體的強度也不盡相同。

一般來說，獲核准上市的各類疫苗至少有七、八成以上的臨床有效性，但確實有一定比例的人打了疫苗也無法獲得足夠的保護性抗體。

沈靜芬指出，在後疫苗時代，有了能夠確知施打新冠疫苗是否有效的工具，的確可以對無效者產生警醒的作用，當他們必須旅行到高流行、高風險地區，或是從事如醫護人員等高暴露的職業，就可採取追加疫苗、或是特殊防護來保護自己。

這套搭配可攜式輕型判讀機的新冠病毒抗體快篩試片已經由與清華大學共同研發、產學合作的公司─神光晶片量產。神光晶片研發副總洪啟琮是清華大學奈米工程與微系統研究所博士，他表示，目前試片已經提供國內數間疫苗廠商、醫院試用，同時也與美國、義大利、東南亞等國外醫學中心合作，希望能加速新冠疫苗的研發與普及。

▲只要一滴血！就知疫苗有沒有效　清大研發新冠抗體快篩試片。（圖／清大提供）▲▼這套快篩試片還搭配只有一瓶礦泉水重量的可攜式輕型判讀機，把試片推進讀卡槽，藉由免疫呈色光譜分析即可得知中和抗體的濃度數據，進一步了解施打疫苗者得到的保護力強弱。▲只要一滴血！就知疫苗有沒有效　清大研發新冠抗體快篩試片。（圖／清大提供）

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