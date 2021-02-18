我國自費篩檢7千元全球最貴　藍委質問陳時中：說好的4500元呢？

▲國民黨團召開「陳時中大部長 新冠檢測說好的4500元呢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

年假結束，台商陸續返回工作崗位，許多國家要求入境者必須提出核酸檢測證明，國民黨立院黨團18日指出，國內目前新冠檢測自費篩檢每件高達7000元，幾乎是全球之冠，而衛福部長陳時中去年備詢時承諾部立醫院篩檢降價至4500元，至今也未降價，黨團呼籲陳時中履行在國會的承諾，盡速調降自篩費用至4500元。

總召費鴻泰指出，台灣新冠病毒篩檢費用大致分3種價格：當天取得要價7000元、隔天6000元、3天後取得5000元。然而，同樣的篩檢效率，其他各國最貴的是美國在120-130美金(3480-3770元台幣)、德國法蘭克福機場6小時取件收費在4698元台幣、2小時可以取得證明的比利時只收費1555元台幣。

▲各國（區域）核酸檢測價格。（圖／國民黨團提供）

黨團書記長鄭麗文表示，台商、留學生在出境前必須付出「天價」的篩檢費用，國民黨團多次在衛環委員會中向陳時中反映，合理的篩檢價格是4千5百元，陳時中部長也承諾會調降，但迄今仍舊未降。

鄭麗文指出，早在疫情初期、全球疫情肆虐之際，包括國民黨立委、媒體、專家學者均呼籲衛服部對入境旅客進行普篩，陳時中當時稱篩檢不準、偽陽性會造成防疫破口，隔離才是上策，緊接著，規定出境前須持有篩檢陰性報告書，但台灣篩檢費用與世界各國比較卻貴得嚇人，她質疑，台灣的試劑也是從國外進口，其他國家也用相同的試劑，為什麼在中華民國檢測就特別貴？

▲我國自費檢驗指定醫院COVID-19病毒檢測費用。（圖／國民黨團提供）

立委溫玉霞表示，檢視世界各國篩檢費用標準，各國平均落在1千5百元，陳時中去年備詢時，允諾部立醫院的篩檢費用可以降價到4千5百元，但目前急件仍是7千元，一般件也還要5千元，開立篩檢證書還要350元，為何我國篩檢費用這麼貴？

溫玉霞表示，台商出國不是去玩，是為了做生意、為國家賺取外匯，然而，一家4口出境篩檢費就要2萬8千元，就算是精簡到夫妻2人也要1萬4千元，萬一又遇到表定航班臨時停飛、延遲，又得再花一次篩檢費用，還沒出國回到工作崗位，就已經花掉一般上班族一個月的薪水，相當不合理。

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