LIVE／德國BNT輝瑞疫苗允諾售台　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。部立桃園醫院發生群聚後進行管制，預計將於明（19）日恢復營運；另我方持續向國際洽購新冠疫苗，陳時中昨日才揭露BNT疫苗採購受阻的內情，今有外電消息指BNT表示打算提供台灣疫苗。

指揮中心去年底發布新聞稿說明，我方洽購COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。這一家洽談中正是BNT／輝瑞疫苗，當時陳時中曾一度表示即將簽約，後來又坦言談判延遲。陳時中昨揭露期間內幕，「當時是直接跟BNT談，那時候新聞稿都準備好了，500萬劑原本要來了，講出來之後，有人就不希望台灣太高興，就被攔截下來了。」

BNT於當地時間17日晚間發出信件聲明指出，「BNT致力於幫助終結全球疫情大流行。我們打算向台灣提供我們的疫苗，作為全球承諾的一部分，相關討論正在進行中」，該公司未來將更新最新進度。莊人祥今早受訪表示，有看到相關報導，正持續和BNT聯繫當中，「希望他們說到做到。」

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計168,862例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166,357例排除)，其中938例確診，分別為822例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、879人解除隔離、50人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。