海巡署艦艇增「TAIWAN」　趙少康：自慰式的滿足而已

▲趙少康受訪。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加「TAIWAN」字樣。對此，中廣董座趙少康說，台灣若要耀武揚威應該造一艘很大船，「自己爽有什麼用？加個小字在上面只是自慰式的滿足而已」。

趙少康上午受訪時指出，民進黨騙選民這點很厲害，本來想在華航改塗裝，結果航站遇到阻礙又不敢改，彰顯台灣要走出國際彰顯，關起門在船上改只是自己爽而已，說這船改了「我才不相信海巡署出去，人家不知道是台灣的船，寫個台灣才知道？」

趙少康說，為什麼國防預算每年3、4000億元，「就把船做的比老共還大、比日本還大不就好了？這樣出去也可以耀武揚威，釣魚台照樣去，美日爭釣魚台時我們講話了嗎？」釣魚台是我們的，我們派船去護漁，台灣造20艘大船能花多少錢？這才叫做宣揚國威，光在船上寫個台灣，自己爽而已有什麼用，自己高興，自慰式滿足、自慰式台獨。

趙少康批評，蔡政府要誠實，碰到難得的修憲機會，應該勇敢的提出台獨修憲案，雖然不會通過，但這是政黨的態度展現，直批「心裡想獨卻不敢講、不敢做、不敢寫，很沒原則」，趙少康說，該怎麼做就怎麼做，否則就是騙票。