蔡英文親自下令　百艘海巡艦塗裝字樣加註「TAIWAN」

▲海巡艦艇塗裝增加TAIWAN，是蔡英文親下指示。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）



記者黃巈禾／台北報導

總統府發言人張惇涵17日表示，總統蔡英文親下指示，國內的海艦艇上塗裝增加「TAIWAN」字樣，此舉是為了更清楚辨識、更安全執法。

去年12月11日， 蔡英文前往高雄主持安平艦下水典禮，這不但是國艦國造的落實，也是展現巡弋海疆的決心；而為期10年，預計打造超過100艘艦艇的「籌建海巡艦艇發展計畫」，不僅如期如質，甚至超前進展。

對此，張惇涵表示，在守衛海疆的任務上，海巡甚至比海軍更前線，除了巡防的任務以外，也要執行海上救援救難，以及查緝走私、打擊犯罪等治安工作，海巡的夥伴時常需要在第一線、近距離的執法，像是大家印象深刻的，去年底馬祖海域的大量違法抽砂船事件，就是海巡艦艇負責執法驅離。

「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」張惇涵在臉書發文透露，在要離開這個行程上車前，蔡英文做了這樣的指示，不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文本人。

張惇涵強調，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在中國單方面推動的「海警法」於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重；面對「灰色地帶衝突」的應對，TAIWAN的塗裝，能讓海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法；但不挑釁、不屈服，始終是堅持的立場。