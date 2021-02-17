立法院修憲提案43項　游錫堃：「18歲公民權」最具共識

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期將啟動修憲工程，朝野已提出43項修憲提案，立法院長游錫堃17日表示，「18歲公民權」是目前各黨最具共識的，他願意與四黨團共同推動，至於其他修憲提案他沒有特別喜好，會站在中立的立場，尊重各黨團意見。

游錫堃17日受訪時表示，目前朝野提出43項修憲提案，38案已完成一讀，剩下5案沒意外也會送院會一讀，他身為立法院長，會站在國會行政中立的立場，不會預設哪個案子一定要通過或不過。

游錫堃強調，「18 歲公民權」是目前各黨派最有共識的，因此他認為若該案通過，修憲就有60分，他也願意與四大黨團共同推動。

至於其他修憲提案，游錫堃說，他並沒有特別喜好，會站在中立立場，「如果四黨都有共識，我就積極推動，沒有共識的我會尊重各黨意見，至於修憲委員會什麼時候正式開會，也要看各黨團意見。」

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，游錫堃18日將召集朝野黨團協商，他表示，目前設定的議題是討論開議日期，若23日開議，25日施政總質詢；如果26日開議，則於3月2日施政總質詢。

對於有媒體點名，由隸屬民進黨「正國會」系統的立委陳亭妃提出「邁向國家正常化」等涉及主權的修憲提案若要通過，游錫堃將是關鍵。游錫堃表示，台灣是言論自由國家，任何人都有言論自由，「我進國會一年，沒提過任何一個案 ，也沒參加黨務、派系活動」，他強調，既然來到立法院，擔任立法院長應該要把這個角色扮演好，也是他要努力的目標。

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