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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院修憲提案43項　游錫堃：「18歲公民權」最具共識

▲▼游錫堃接見行政院李孟諺秘書長率公平交易委員會及中央選舉委員會委員被提名人一行。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期將啟動修憲工程，朝野已提出43項修憲提案，立法院長游錫堃17日表示，「18歲公民權」是目前各黨最具共識的，他願意與四黨團共同推動，至於其他修憲提案他沒有特別喜好，會站在中立的立場，尊重各黨團意見。

游錫堃17日受訪時表示，目前朝野提出43項修憲提案，38案已完成一讀，剩下5案沒意外也會送院會一讀，他身為立法院長，會站在國會行政中立的立場，不會預設哪個案子一定要通過或不過。

游錫堃強調，「18 歲公民權」是目前各黨派最有共識的，因此他認為若該案通過，修憲就有60分，他也願意與四大黨團共同推動。

至於其他修憲提案，游錫堃說，他並沒有特別喜好，會站在中立立場，「如果四黨都有共識，我就積極推動，沒有共識的我會尊重各黨意見，至於修憲委員會什麼時候正式開會，也要看各黨團意見。」

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，游錫堃18日將召集朝野黨團協商，他表示，目前設定的議題是討論開議日期，若23日開議，25日施政總質詢；如果26日開議，則於3月2日施政總質詢。

對於有媒體點名，由隸屬民進黨「正國會」系統的立委陳亭妃提出「邁向國家正常化」等涉及主權的修憲提案若要通過，游錫堃將是關鍵。游錫堃表示，台灣是言論自由國家，任何人都有言論自由，「我進國會一年，沒提過任何一個案 ，也沒參加黨務、派系活動」，他強調，既然來到立法院，擔任立法院長應該要把這個角色扮演好，也是他要努力的目標。

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