立法院最快23日開議　游錫堃盼國營事業預算3月通過

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

今天是大年初六開工日，立法院新會期也即將開議，院長游錫堃18日將召集朝野協商，討論開議日期，若朝野有共識，預計最快23日開議。對於新會期的期待，游錫堃表示，希望國營事業預算案能在3月份趕快通過。

今年度國營事業預算案審議延宕，雖上會期加開臨時會，仍來不及處理完畢，立法院朝野黨團於1月22日協商決定，國營事業預算案列為新會期優先處理議案。

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，游錫堃18日將召集朝野黨團協商，他表示，目前設定的議題是討論開議日期，可能的開議日會落在23日或26日，將視屆時協商情況而定。

談到對新會期的期待，游錫堃表示，他希望國營事業預算案能趕快通過，過去國營事業預算曾到12月才通過，甚至整年度都沒過。以他過去在行政院的經驗，如果國營事業預算沒有及早通過，每年都拖延，國營事業單位的董事長、總經理都會很「涼快」，不必革新了。

游錫堃說明，若國營事業預算沒通過，就會照去年預算執行，因此最簡單的就是去年怎麼做、今年就怎麼做，不必去想新改革、新建設，因為沒有預算，不做也沒人會怪。

游錫堃表示，國營事業預算龐大、員工非常多，如果有競爭力，對國家進步有很大幫助，期待國營事業預算案能在3月份趕快通過。

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