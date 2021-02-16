　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：春節連假後啟動修憲工程　民進黨絕不會走極端

▲▼柯建銘 游錫堃 立法院院會法案清倉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘（左）、立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

農曆春節連假即將結束，立法院新會期也已於2月1日展開，民進黨團總召柯建銘16日表示，立法院在春節連假過後將啟動修憲工程，民進黨團會負責任地提出黨團版本的修憲案，「任何題目都可以談且都會去思考，但民進黨絕不會走極端」。

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，立法院長游錫堃於農曆年前發出開會通知，表訂於18日召集朝野黨團協商，研商第10屆第3會期開議日等事宜。對此，柯建銘受訪時表示，民進黨團規劃在23日或26日開議，有待各黨團在朝野協商時討論。

柯建銘表示，修憲應由總統主導，此議題涉及國家政府體制的建立，是總統無法迴避的責任，「總統也不會迴避，要尊重由總統主導」。由於民進黨是執政黨，因此要主導國會修憲。

柯建銘強調，修憲必須要有黨團版本，哪些問題可能會成功、哪些問題屬於理念闡述，都必須經過仔細評估，不過最後一定會有黨團版本。柯建銘認為，修憲提案沒有併大選絕對不會成功，即使併大選要成功闖關，也必須朝野有高度共識，否則會一事無成。

柯建銘指出，這次的修憲有很多題目，不管是個別立委提案或民間團體倡議，包括環境權、人權入憲、勞動權等，各界都可以思考及討論。此外，在涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局、兩岸局勢多變，絕對不能有任何挑釁。

▲▼民進黨立法院黨團召開憲政改革公聽會 鍾佳濱堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團曾於去年召開多場憲政改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃在去年9月14日召集朝野黨團協商，會中決議立法院組成修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成，民進黨團隨後也決定禮讓22席中的2席名額，給沒有參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐與台灣基進立委陳柏惟。

據了解，民進黨團修憲小組由柯建銘領軍，並由立委管碧玲、周春米擔任修憲委員會召委，在總統蔡英文的主導下，由總統府副秘書長李俊俋、民進黨秘書長林錫耀、行政院政務委員羅秉成、民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政協力推動，經討論後才會提出黨版修憲案。

根據民進黨團提報參加修憲委員會的名單，包括民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米等人，另外再加上林昶佐、陳柏惟等2人。

在國民黨團所提報參加修憲委員會的名單，則有國民黨立委李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲、費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文、林奕華、鄭天財等人。

此外，台灣民眾黨團將由立委賴香伶、張其祿參加；時代力量黨團則推派立委邱顯智1人參加。

根據立法院公開資料，截至今年2月1日止，朝野立委已經提出42項修憲提案，其中攸關18歲公民權的提案多達16案，而廢除考試院、監察院的提案則有5案，另外有立委提案將動物保護入憲，總共有2案。此外，林昶佐亦提案降低修憲門檻。

依據《立法院修憲委員會組織規程》規定，修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召委5人，由委員互選。會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

其他人也看了這些...

蔡英文手作寵物年菜大公開　總統牌雞肉丸子上桌
蔡英文首訪東森寵物雲全記錄　「這麼大！應該很好逛」

更多熱門新聞...

蔡英文隔著玻璃窗跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜
蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》　東森總裁王令麟親自接待

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／新竹台3線重機自摔　騎士噴血命危
女大生每天運動「仍暴肥15kg」　醫找到原因：好發於年輕人
台股明開盤　「這三大產業」是強勢焦點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘：春節連假後啟動修憲工程　民進黨絕不會走極端

洪秀柱辦公室：盼黨內辯論找回正確路線　沒規劃回鍋選黨主席

樂活公園、兒童新樂園、西門町　連3天旅遊警示亮紅燈

高嘉瑜嗆選總統不懂國粹　朱立倫發言人反擊了

賴士葆：台灣防疫指導原則是「政治正確」　倡議大陸疫苗就被打成舔中

江啟臣：反萊豬公投其實是幫蔡英文解決很大的困擾

國軍「水行俠」在這裡！　水中爆裂物處理訓練曝光

黨主席連任之路殺出朱立倫？　江啟臣：我不會打麻將

馬英九赴新竹城隍廟祈福、發口罩　鄭正鈐曝光「馬迷」擠爆廣場照

葉毓蘭「關心川普」惹議　名嘴狠批：妳辭職吧

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

柯建銘：春節連假後啟動修憲工程　民進黨絕不會走極端

洪秀柱辦公室：盼黨內辯論找回正確路線　沒規劃回鍋選黨主席

樂活公園、兒童新樂園、西門町　連3天旅遊警示亮紅燈

高嘉瑜嗆選總統不懂國粹　朱立倫發言人反擊了

賴士葆：台灣防疫指導原則是「政治正確」　倡議大陸疫苗就被打成舔中

江啟臣：反萊豬公投其實是幫蔡英文解決很大的困擾

國軍「水行俠」在這裡！　水中爆裂物處理訓練曝光

黨主席連任之路殺出朱立倫？　江啟臣：我不會打麻將

馬英九赴新竹城隍廟祈福、發口罩　鄭正鈐曝光「馬迷」擠爆廣場照

葉毓蘭「關心川普」惹議　名嘴狠批：妳辭職吧

浴衣正妹信義區排隊買票！　路人猛盯…真實身分是「2閨蜜女神」

犬界寒單爺「小不點」鞭炮炸家　超屁身分曝光...竟在3Q哥服務處

不吃肉也能長肌肉？蛋奶素教練必吃食材大公開

木村光希和媽媽爆吵架…品牌形象大使悄卸任！　母女關係生變

李宗賢完成談薪　守備求穩要讓隊友教練更安心

哈登讚厄文飆40分像電影　籃網棄「旅台」洋將佩爾簽防守專家

最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士　科長推基層警科技偵查教育

國中會考5/15、16登場　考程表、防疫規定一次看懂

「約喝牛奶」遭拒！社區副主委竟熊抱強吻女保全…噁喊：把持不住

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

蔣萬安穿鞋王運動　網：荷包也是實力

1450橫行　國民黨美女發言人說話了

中央委員：交棒朱立倫再拚一次

AIT處長騎台南T-bike出沒　網驚呼：不需保鑣？

朱立倫聽東風　綠委：想選總統連國粹都不懂

海軍戰力升級　「塔江艦」、「快速布雷艇」戰力一次看

痛罵吳怡農還不夠　馮世寬還要跟立委幹架

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

不只桃園消毒！民眾身體不適　化學兵這舉動超貼心

高嘉瑜「亂室嘉人」　衣服堆如山

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機也廣播回應

安平艦「黑黑的那個」是什麼？　海巡署：鎮海火箭彈

陳玉珍可悍可柔！　改造好害羞

更多熱門

相關新聞

立院籲延長房貸零利率補助至幼兒滿5歲

立院籲延長房貸零利率補助至幼兒滿5歲

立法院法制局日前針對「高房價對少子化問題」提出報告，內政部辦發「青年安心成家方案」未能解決少子化問題，建議提高首購年輕人零利率的貸款金額，並將生育期間零利率之補助期限延長至幼兒滿5歲。

民進黨團建立機制　幹部由新系、非新系出任

民進黨團建立機制　幹部由新系、非新系出任

立院表決屢唱反調　林淑芬遭封永遠的孤鳥

立院表決屢唱反調　林淑芬遭封永遠的孤鳥

林志嘉成立三餘吟社　原來立院有這些社團

林志嘉成立三餘吟社　原來立院有這些社團

立院2度搬家都落空　游錫堃成立諮詢委員會

立院2度搬家都落空　游錫堃成立諮詢委員會

關鍵字：

立法院修憲修憲委員會游錫堃民進黨團柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！超狂買房法曝光

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面