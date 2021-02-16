柯建銘：春節連假後啟動修憲工程　民進黨絕不會走極端

▲民進黨團總召柯建銘（左）、立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

農曆春節連假即將結束，立法院新會期也已於2月1日展開，民進黨團總召柯建銘16日表示，立法院在春節連假過後將啟動修憲工程，民進黨團會負責任地提出黨團版本的修憲案，「任何題目都可以談且都會去思考，但民進黨絕不會走極端」。

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，立法院長游錫堃於農曆年前發出開會通知，表訂於18日召集朝野黨團協商，研商第10屆第3會期開議日等事宜。對此，柯建銘受訪時表示，民進黨團規劃在23日或26日開議，有待各黨團在朝野協商時討論。

柯建銘表示，修憲應由總統主導，此議題涉及國家政府體制的建立，是總統無法迴避的責任，「總統也不會迴避，要尊重由總統主導」。由於民進黨是執政黨，因此要主導國會修憲。

柯建銘強調，修憲必須要有黨團版本，哪些問題可能會成功、哪些問題屬於理念闡述，都必須經過仔細評估，不過最後一定會有黨團版本。柯建銘認為，修憲提案沒有併大選絕對不會成功，即使併大選要成功闖關，也必須朝野有高度共識，否則會一事無成。

柯建銘指出，這次的修憲有很多題目，不管是個別立委提案或民間團體倡議，包括環境權、人權入憲、勞動權等，各界都可以思考及討論。此外，在涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局、兩岸局勢多變，絕對不能有任何挑釁。

▲民進黨立法院黨團曾於去年召開多場憲政改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃在去年9月14日召集朝野黨團協商，會中決議立法院組成修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成，民進黨團隨後也決定禮讓22席中的2席名額，給沒有參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐與台灣基進立委陳柏惟。

據了解，民進黨團修憲小組由柯建銘領軍，並由立委管碧玲、周春米擔任修憲委員會召委，在總統蔡英文的主導下，由總統府副秘書長李俊俋、民進黨秘書長林錫耀、行政院政務委員羅秉成、民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政協力推動，經討論後才會提出黨版修憲案。

根據民進黨團提報參加修憲委員會的名單，包括民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米等人，另外再加上林昶佐、陳柏惟等2人。

在國民黨團所提報參加修憲委員會的名單，則有國民黨立委李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲、費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文、林奕華、鄭天財等人。

此外，台灣民眾黨團將由立委賴香伶、張其祿參加；時代力量黨團則推派立委邱顯智1人參加。

根據立法院公開資料，截至今年2月1日止，朝野立委已經提出42項修憲提案，其中攸關18歲公民權的提案多達16案，而廢除考試院、監察院的提案則有5案，另外有立委提案將動物保護入憲，總共有2案。此外，林昶佐亦提案降低修憲門檻。

依據《立法院修憲委員會組織規程》規定，修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召委5人，由委員互選。會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

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