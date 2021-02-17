蘿蔔糕獲封過年最可怕食物！　台中妹吃到崩潰：冰箱裡一直長

記者黃翊婷／綜合報導

7天春假雖然已經結束，但台中一名女網友16日在臉書PO文感嘆，不懂為何過年都要吃蘿蔔糕（菜頭粿），而且明明已經一直吃了，冰箱裡還是有一堆，實在很可怕。沒想到文章一公開，隨即引發不少網友共鳴，認同蘿蔔糕根本是過年最可怕的食物之一，「放在冰箱裡也會一直長、一直長，吃都吃不完。」

▲網友公認「蘿蔔糕」是過年最可怕的食物之一。（示意圖／CFP）

原PO在臉書「爆怨2公社」PO文中提到，雖然知道蘿蔔糕有好彩頭的意思，但真心不懂為何過年就一定要吃這道料理，她家因為有不少親友贈送，所以冰箱裡有一堆蘿蔔糕，從過年前就開始吃，吃到年快過完了還在吃，「實在太可怕了。」

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原PO無奈表示，家裡的冰箱就像會一直生出蘿蔔糕一樣，好不容易吃完一大塊，又會生出好幾塊，導致她現在看到蘿蔔糕就怕，幸好現在已經全部吃完了。

▲年菜菜色豐富，大多也都有吉祥的寓意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到文章公開不到一天，就吸引超過1500名網友按讚分享。不少人都和原PO有同樣的煩惱，紛紛留言大吐苦水，「蘿蔔糕放在冰箱裡也會一直長、一直長，吃都吃不完」、「我媽自己做的蘿蔔糕也是永遠吃不完，幾乎餐餐都煎，冰箱裡還是不斷長出來」、「感同身受，還有當菜配飯吃才令人崩潰」。

也有好心網友建議，如果家裡蘿蔔糕太多又吃膩了，可以改變一下烹調方式，應該就不會那麼難以下嚥了，「我都拿來煮湯，可以一次解決很多」、「煮湯變化一下口味，應該比較容易吞下去」。