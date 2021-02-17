蝴蝶谷懸崖浪漫自拍　丈夫下秒伸手狠推！害孕妻墜300m高空1屍2命

▲賽姆菈墜落高約1000英尺的懸崖，她當場死亡，腹中孩子也沒了性命。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其一名40歲男子與孕妻來到蝴蝶谷（Butterfly Valley），在一處懸崖邊共度約3小時的浪漫時光，甜蜜自拍。豈料這全是男子為了詐領保險金所精心策畫的謀殺橋段，他在確保四下無人後，伸手猛推妻子，讓她墜落高約1000英尺（約300公尺）懸崖，當場死亡。

鏡報16日報導，事發於2018年6月，40歲男子哈坎（Hakan Aysal）與32歲妻子賽姆菈（Semra Aysal）外出旅遊，前往土耳其東南部城市穆拉（Mugla）知名觀光景點蝴蝶谷，並在一處懸崖邊自拍，可見當時懷有7個月身孕的賽姆菈手扶著孕肚，開心笑著看向鏡頭，似乎相當幸福。

只不過，就在3小時後，賽姆菈墜落高約1000英尺的懸崖，她當場死亡，腹中孩子也沒了性命。

檢警認定，這起意外是哈坎蓄意謀殺計畫，且事前還購買40萬土耳其里拉（約新台幣160萬元）的意外險，唯一的受益人就是他自己，詐領保險金意圖明顯；此外，哈坎在懸崖邊停留3小時的目的，是要等到四周都沒有其他人時，把賽姆菈推下懸崖，殺害妻子。

對於檢警的說法，哈坎依舊否認殺害賽姆菈，「當時拍完照片後，我妻子把手機放回她的包包，後來她叫我把手機拿給她，我就站起來，接著聽到她的尖叫，在我伸手從包包裡拿出手機轉身時，她已經不見了。」

依據法庭文件，哈坎事後要求保險公司支付保險金，但就在相關調查結果公布後，遭到拒絕理賠。賽姆菈家屬則稱，哈坎在意外發生後，並未流露出一絲悲傷情緒。

A husband posed for a selfie with his pregnant wife moments before allegedly pushing her from the 1,000ft cliff they... 由 Angels up in heaven xx 發佈於 2021年2月16日 星期二

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