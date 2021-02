24小時內連3爆！敘北土耳其掌控區遇襲　至少20死數十傷

▲敘北邊境城鎮阿薩茲遇襲,汽車炸彈引爆造成6位平民喪生,包括一名年輕女孩。(圖/翻攝自推特「White Helmets」)

文/中央社記者何宏儒安卡拉31日專電

土耳其掌控的敘利亞北部地區於24小時內遭遇3起炸彈攻擊,已知造成近20人喪生,其中大多是平民,數十人受傷。

正式名稱為敘利亞民間防衛團體(Syrian Civil Defence)的救援組織「白盔」(White Helmets)在敘北大城阿勒坡(Aleppo)的負責人阿布萊希(Ibrahim Abu al-Laith)指出,敘北邊境城鎮阿薩茲(Azaz)31 日遇襲,造成6位平民喪生,包括一名年輕女孩。

獨立新聞媒體「中東之眼」(Middle East Eye)報導,這起攻擊還造成25人受傷,商店和停放附近汽車嚴重毀損。

與此同時,敘利亞自由軍(Free Syrian Army)位在敘北巴布鎮(Al-Bab)的一處檢查站31日遭遇自殺炸彈攻擊,造成6名戰士死亡、4人受傷。敘利亞自由軍是土耳其支持的敘利亞武裝反對勢力。

Civilian casualties fell in a car bomb explosion this afternoon, in the city of Azaz, north of #Aleppo. The #WhitHelmets teams are on the scene carrying out search and rescue operations and extinguishing the fires caused by the explosion. pic.twitter.com/YCQQmyQ4yX