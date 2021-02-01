24小時內連3爆！敘北土耳其掌控區遇襲　至少20死數十傷

▲敘北邊境城鎮阿薩茲遇襲，汽車炸彈引爆造成6位平民喪生，包括一名年輕女孩。（圖／翻攝自推特「White Helmets」）

文／中央社記者何宏儒安卡拉31日專電

土耳其掌控的敘利亞北部地區於24小時內遭遇3起炸彈攻擊，已知造成近20人喪生，其中大多是平民，數十人受傷。

正式名稱為敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）的救援組織「白盔」（White Helmets）在敘北大城阿勒坡（Aleppo）的負責人阿布萊希（Ibrahim Abu al-Laith）指出，敘北邊境城鎮阿薩茲（Azaz）31 日遇襲，造成6位平民喪生，包括一名年輕女孩。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，這起攻擊還造成25人受傷，商店和停放附近汽車嚴重毀損。

與此同時，敘利亞自由軍（Free Syrian Army）位在敘北巴布鎮（Al-Bab）的一處檢查站31日遭遇自殺炸彈攻擊，造成6名戰士死亡、4人受傷。敘利亞自由軍是土耳其支持的敘利亞武裝反對勢力。

Civilian casualties fell in a car bomb explosion this afternoon, in the city of Azaz, north of #Aleppo. The #WhitHelmets teams are on the scene carrying out search and rescue operations and extinguishing the fires caused by the explosion. pic.twitter.com/YCQQmyQ4yX — The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 31, 2021

在此之前，根據總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，敘北城鎮阿夫林（Afrin）30日發生汽車炸彈攻擊，造成包括3名兒童在內6人喪生。

炸彈在當地人設立廠房的工業區被引爆，除了兒童，還有另外兩位平民死亡，另一人身分不詳。

29名傷者中有些人傷勢嚴重，敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）表示，這起事件造成的死亡人數恐怕不只於此。

土耳其與反敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的一些反對勢力結盟，上述炸彈攻擊發生在土耳其掌控地區。

土軍在2018年1月「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）、2019年10月「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）中跨境出兵敘北掃蕩庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），讓相互結盟的土耳其部隊和敘利亞反對勢力得以掌控上述地區。

安卡拉當局認為YPG是庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

土耳其及其敘利亞代理人在敘北的掌控地區遭遇類似的炸彈攻擊，時有所聞。儘管通常沒有人聲稱犯案，土耳其向來千篇一律地將事件歸咎於PKK和YPG。

巴夏爾．阿塞德2011年殘暴鎮壓反政府抗議活動，導致敘利亞陷入內戰，至今已奪走逾38萬7000條人命，造成數以百萬計人流離失所，死者包括逾13萬500名親政府戰士，其中不乏外籍戰士。

根據敘利亞人權瞭望台組織，2019年3月以來有逾1300名敘利亞政府軍和結盟的親伊朗好戰分子，以及逾600名伊斯蘭國（IS）戰士在戰火中喪命。