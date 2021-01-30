17城市遭入侵！土耳其「128人感染變種病毒」

▲土耳其境內已有17城市遭到新冠變種病毒入侵。（圖／路透）
實習記者周依儒／綜合報導
土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）29日發布警告，表示境內已有17個城市遭到新冠肺炎變種病毒入侵，且變種病毒的確診人數已增加至128人。據了解，土耳其目前的新冠肺炎確診總人數約為246萬人，死亡人數約2萬5千人。
綜合外媒報導，克扎29日晚間在推特上發文表示，「我們必須警惕變種病毒所帶來的威脅，因為歐洲病例增加的原因之一就是變種病毒，在經過篩檢後，我國感染新冠肺炎變種病毒的人數已增加至128人，且全境內有17個城市已遭到英國變種病毒入侵。」
▲克扎呼籲民眾務必保持社交距離，圖為土耳其街道 。（圖／達志影像／美聯社）
不過克扎也強調，變種病毒倒是不至於影響疫苗接種的工作，但可能會成為疫苗研究的最大挑戰，不過最有效的方法仍然是戴上口罩和遵守防疫距離。
報導指出，土耳其已向中國購買5000萬劑科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）疫苗，目前已經到貨1000萬劑，預計將在14日起開放給民眾施打；總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）在本月14日已在鏡頭面前向全國公開施打，鼓勵民眾踴躍接種。
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
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