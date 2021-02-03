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美國雙標？平平都買S-400「土耳其快被打死」　印度爽買美國戰機

▲▼俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

▲土耳其與印度都有軍購俄羅斯「S-400防空系統」，但美國的反應卻大不相同。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

土耳其與印度兩國近年來，先後引進俄羅斯的S-400防空飛彈系統，可是美國對於這兩國的待遇，可是大不相同，作為F-35共同研發國之一的土耳其，在F-35軍購的談判上，幾乎被判死刑，可是印度卻還是能繼續軍購美國戰機。

「印度航空-2021國際航空展」即將開幕，美國代表日前在記者會上表示，華盛頓建議印度空軍採購美式戰機，可選機型包括F-18、F-15和F-16改進型F-21（印度客製版F-16），甚至可能設置在地化產線，直接在印度生產美式戰機。

美國代表還提到，印度是美國重要的戰略夥伴，雙方將繼續合作，加強亞太地區安全，華盛頓知道印度採購俄製S-400防空系統一事，已要求印度方面放棄這筆交易，但美方也可能「單獨考慮這一項問題」。

▲F-35,戰鬥機。（圖／USAF）

▲印度雖然還是可以跟美國軍購很多戰機，但是可能跟土耳其一樣都得不到F-35。（圖／USAF）

根據中國軍武自媒體《鷹眼防務解讀》企鵝號分析，美國的反應一定程度上允許印度購買俄製S-400防空系統，印度方面也一直希望美國諒解S-400對印度具有重要意義，所以美方即使對印度發起制裁，但制裁力道可能會很有限，不會像制裁土耳其等國那樣，對其軍工體系造成重大影響。

美國的反應也同時顯示，依然致力於推進美印兩國的軍事合作，包括向印度出售美製戰鬥機，但是出售的機型也透露出玄機，儘管F-15、 F-21和F-18的最新型號都很先進，強於蘇-30MKI甚至法國飆風戰機，但估計短期內不會向印度出售最先進的F-35。

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