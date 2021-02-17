酷寒奪21命！罕見冬季風暴襲美　德州1家4口「壁爐取暖」葬身火海

▲ 奧克拉荷馬市也受到風暴籠罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中南部受到氣候異常影響，大部分地區出現破紀錄低溫。這場冬季風暴帶來大雪和凍雨（freezing rain），更摧毀電網，導致數百萬戶停電，截至當地時間16日晚間，已在多個州造成至少21人喪命。

根據《衛報》，龍捲風襲擊北卡羅萊納州一座海濱小鎮，造成3人死亡。德州休士頓則有3名年幼的孩童和祖母在停電的屋中使用壁爐取暖，不慎引發火災，4人皆葬身火海。其他死亡案例分布於德州、奧勒岡州、路易斯安那州、肯塔基州、密西西比州及密蘇里州，原因包括車禍及一氧化碳中毒等。田納西州還有一名年僅10歲的男童，因跌入結冰的池塘身亡。

德州停電情況最為嚴重，至今仍有400萬戶停電。阿帕拉契地區逾25萬人尚未復電；奧勒岡州西北部一場冰雹也導致25萬人停電。墨西哥則還有400萬人無電可用。

由於水管結冰或破裂，德州還有許多人無水可用。達拉斯一名加護病房護士慕紐茲（Kelsey Muñoz）表示，「我目前有電可用，希望這麼說不會為自己找來麻煩。但為了取水，我不得不收集雪並將其融化。我從來沒想過在德州會需要做這種事。」

惡劣的天氣也將影響疫苗接種計畫，拜登（Joe Biden）政府坦言，疫苗運輸工作可能延遲。德州官員說明，原預計16日就該送達的40多萬劑疫苗最快17日才會送到。

《美聯社》報導，中南部多個城市氣溫創下歷史新低，明尼蘇達州聖路易斯郡一處氣象站測得攝氏零下39度；南達科他州蘇瀑氣溫則降至攝氏零下26度。截至16日中午，全美已有逾2700個航班被取消。

德州史上首次雪風暴！ 「400萬戶停電」休士頓比阿拉斯加更冷

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