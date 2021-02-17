美國會之亂檢討疏失　參院23日將首度公開聽證

▲川普支持者1月6日闖入國會大廈。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天宣布，下週將首度就1月6日國會之亂舉行公開聽證，調查維安疏失，了解當時為何會導致前總統川普支持者闖入國會大廈，試圖中斷現任總統拜登勝選認證程序。

參議院國土安全暨政府事務委員會（Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs）的民主黨籍主席皮特斯（Gary Peters）和共和黨領袖波特曼（Rob Portman）今天宣布，聽證會預定23日上午10時舉行。

參議院程序委員會（Senate Rules Committee）的民主黨籍主席克羅布查（Amy Klobuchar）與共和黨領袖布朗特（Roy Blunt）也共同宣布這項消息。

上述兩個委員會將在下週集會，開始廣泛檢討國會遇襲事件造成5死的維安疏失。除了23日的聽證會，兩個委員會也將持續要求22個相關機關和部門提供事前籌備因應的資訊。

這兩個委員會今天宣布已邀請4人出席作證，包括國會之亂後隨即辭職的國會警察局前局長桑德（Steven Sund）、前參議院糾儀長史登哲（Michael Stenger）與前眾議院糾儀長爾文（Paul Irving），以及華盛頓特區大都會警察局局長康提（Robert Contee）。

「紐約時報」報導，國會警察局和華盛頓特區大都會警察局有將近140人在國會遇襲事件中受傷，警員西肯尼克（Brian D. Sicknick）則是當日值勤過後回到辦公室倒下，送醫宣告不治。

國會警察局工會昨晚宣布，工會成員以壓倒性多數選擇對部門領導層投下「不信任」票，認為「領導高層對1月6日國會之亂處理不當」。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天表示，將比照911事件後的做法，設立來自外部、獨立的委員會，審視與川普支持者攻擊國會一事相關的「事實與起因」。

白宮方面，發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登支持設立委員會，認為此舉有助於進一步了解實情，以免憾事重演。

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