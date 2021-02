德州史上首次雪風暴！　「400萬戶停電」休士頓比阿拉斯加更冷

記者張靖榕/綜合外電報導

氣候異常令美國南部大州德州於美東時間周二(16日)降下創紀錄的大雪,休士頓(Houston)的氣溫甚至比靠近北極圈的阿拉斯加(Alaska)還要低,更造成該州400萬戶家庭與企業停電。此外,全美多地大雪以及東南部掀起的殺手級龍捲風,更讓疫苗配送遇到重大阻礙。

路透社報導,大雪侵襲加上供電不停遇上大規模問題,德州當局受到當地居民的強烈抨擊,但因惡劣天氣和強風壟罩整個西德州,使得電力公司難以恢復供電。

▲▼罕見德州降下大雪。(上圖/路透/下圖/達志影像/美聯社)

Crazy snow fall overnight in #Texas. Temperatures comparable to Montreal and Chicago.



10 deaths in Houston area from storm (Houston Chronicle) and > 4 million with no power this morning: pic.twitter.com/LVkftd3wqU