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德州史上首次雪風暴！　「400萬戶停電」休士頓比阿拉斯加更冷

記者張靖榕／綜合外電報導

氣候異常令美國南部大州德州於美東時間周二（16日）降下創紀錄的大雪，休士頓（Houston）的氣溫甚至比靠近北極圈的阿拉斯加（Alaska）還要低，更造成該州400萬戶家庭與企業停電。此外，全美多地大雪以及東南部掀起的殺手級龍捲風，更讓疫苗配送遇到重大阻礙。

路透社報導，大雪侵襲加上供電不停遇上大規模問題，德州當局受到當地居民的強烈抨擊，但因惡劣天氣和強風壟罩整個西德州，使得電力公司難以恢復供電。

▲▼德州降下大雪。（圖／路透）

▲▼罕見德州降下大雪。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲德州降下大雪。（圖／達志影像／美聯社）

休士頓市長透納（Sylvester Turner）當日中午在記者會上表示，該市約有130萬戶居民仍無電可用，因此呼籲當地供電正常的企業在寒冷的天氣裡，敞開大門讓人們能夠入內取暖，「盡快讓供電恢復是非常、非常重要的事，是第一優先解決的要務！」

無暖氣可吹使得南德州的居民開始在室內燒炭和使用丙烷加熱器，當局警告這些器具只能在戶外使用，切勿再採用這種作法，因為已經部分人因一氧化碳中毒而送醫。

糟糕的路況也使得疫苗配送困難重重，德州衛生部門表示，全州的配送時程預計會延遲，實際狀況必須依當地的氣候情況而定。

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