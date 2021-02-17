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逃過國會彈劾　川普呼籲換掉參議院共和黨領袖

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

民主黨籍聯邦眾議院國土安全委員會主席湯普森今天遞狀控告前美國總統川普等人密謀煽動。川普也沒閒著，呼籲共和黨人換下參院共和黨領袖麥康奈，指他在中國議題沒有作為。

川普13日才驚險躲過第2度國會彈劾，但司法訴訟仍未落幕。湯普森（Bennie Thompson）今天向華盛頓聯邦地區法院遞狀，指控1月6日的國會暴動是川普、其律師朱利安尼（Rudy Giuliani），以及極端團體「守誓者」（Oath Keepers）和「驕傲男孩」（Proud Boys ）精心策畫的結果，運用恫嚇、騷擾和威脅以阻止確認選舉人團（Electoral College）投票結果是他們共同的目標。

儘管面臨司法訴訟，好鬥的川普仍對日前的彈劾表決耿耿於懷。他特別發出新聞稿，呼籲共和黨人罷免麥康奈（Mitch McConnell）。

▲▼參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

川普在新聞稿中重砲抨擊麥康奈表示，有這樣的政治領袖，共和黨將永遠不會獲得尊重或強大。川普認為麥康奈致力於維持現狀，缺乏政治洞察力、智慧、技巧，若共和黨參議員仍持續跟隨麥康奈，將不會有勝利。

川普也指控麥康奈與中共關係不清。他表示，麥康奈在中國問題上缺乏公信力，因為他的家族持有大量的中國商業股份，在這個巨大的經濟與軍事威脅方面（中國），麥康奈毫無作為。

麥康奈的妻子是川普任內運輸部長趙小蘭。紐約時報曾在2019年報導趙小蘭家族與中國有深厚商業關係並因此獲利。1984年，趙家入股一家中國國有海事電子設備製造商，該企業的主要客戶是中國軍方與相關部門，且與當時擔任電子工業部部長江澤民關係密切。但趙小蘭透過運輸部否認存在利益衝突。

麥康奈在彈劾結果出爐後曾表示，川普要為他的支持者攻擊國會山莊一事「擔起實際與道德責任」，儘管川普已是一名平民百姓，仍需要為任職總統時的一切行為負責。

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