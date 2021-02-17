玩手遊炸光好友村莊！他爽喊「打到你叫媽媽」下秒GG　千人爆共鳴

▲Coin Master是近期相當受歡迎的手遊。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「哇！珍妮佛羅培茲」是近期相當流行、火紅的廣告詞，不少人都被這奇葩的一句話吸引，開玩手遊「Coin Master」。該款遊戲除了可以偷好友金幣，還能攻擊對方村莊，因此就有一名男網友發文直呼，「玩到FB被刪好友！」而貼文曝光後，立刻掀起共鳴，不少人都留言回應，「不熟的我就直接刪了」、「刪好幾個了」。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，他最近熱衷於手遊「Coin Master」，不斷攻擊、炸毀好友辛辛苦苦所建立的村莊；因此，好友就趁著年節祝賀之餘，詢問原PO「打爽了沒？」

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原PO先是回應「打到你叫媽媽」、「開心嗎」，而後便發現自己居然被刪除臉書好友，「怎麼找不到你了」、「你刪我好友」。因此他事後便發文驚呼，「完了！原來玩這款遊戲會玩到FB被刪好友、封鎖是真的！」

▲原PO玩遊戲玩到被刪臉書好友。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「被打到刪別人好友路過」、「破壞友情的遊戲」、「剛好不熟的FB好友一直打，刪掉剛好啊」、「我也是被刪好友、封鎖」、「偷錢無法避免，攻擊村莊可以避免，但有些人就很故意」、「被攻擊到各種不爽，已刪遊戲」。

不過，也有人認為這只是遊戲，不必太走心，「這遊戲不是攻擊跟偷嗎？都不做的話玩幹嘛」、「我都隨便人打，這遊戲不是就是打來打去嗎」、「這遊戲本來就打來打去的」。

▲兩人後來再次加回好友。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

而後，原PO也更新貼文說道，「已和好！」好友也現身在留言處幽默回應，「嗨大家好！媽我在這裡」、「我們是好朋友，怎麼可能認真」。