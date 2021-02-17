車被親戚撞出裂痕！他想求償被罵「舊車沒差」　無言：為何不用賠

▲原PO的愛車被撞傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「親兄弟明算帳！」對許多人來說，即便是親友，面對金錢往來時，也應該好好算清楚。然而，一名男網友卻發文表示，他的愛車被親戚撞到，車頭明顯多了一條又深又長的裂痕，但是對方卻完全沒表示，也不打算賠錢，讓他相當無言。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「撞回去，扯平」、「直接報警比較快」。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，農曆春節期間，親戚難得相聚，為了不影響交通，大家都將車子依序停在牆邊。不過，他的車明明好端端的停在那，親戚卻不慎從前方往後撞向他的車頭，導致保險桿出現明顯的裂痕，讓他忍不住直呼，「倒車顯示器裝假的！」

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原PO無奈表示，「為何自己親戚撞到我們的車子都不用賠錢的？」雖然那不是新車，但他還是相當愛惜，結果車頭無故被撞傷，親戚非但沒任何表示，家人也叫他別計較。而後，原PO也在留言處補充說道，明明報警就有機會獲得保險理賠，但家人卻堅拒，還把他罵了一頓，「我只是覺得無言，就算是舊車也應該要報警，結果我說什麼都會被家人罵！」

▲親戚撞到原PO的車子後，卻沒有任何表示。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「是我絕對叫他修好」、「直接報警處理最快」、「就報案，不然保險保好玩的喔」、「撞回去互不相欠」、「狠一點就叫警察來，對方離開不處理就算肇事逃逸」、「問他要不要賠，不賠就報警」、「反正都壞了，不處理那撞回去，我也不小心的，自己人應該沒關係吧」、「去維修廠估價，直接拿估價單給他」。

也有網友表示，「自己人，也不是新車沒關係啦」、「因為計較以後相處、碰面就尷尬了，所以選擇親戚麥（別）計較」、「過年期間不適合談賠償，隔天去保養廠估價，把估價單給親戚就好」、「除非你這親戚不要了，通常就是大家笑笑平安就好」。