才把鞭炮屑掃進紙箱！她轉眼又見「滿地紅」　網怒轟：我家也這樣

▲原PO才剛整理好的鞭炮屑又被倒出。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人都會在農曆春節期間放鞭炮，一名女網友發文表示，她今（17日）早開店時，發現外頭都是鞭炮屑屑，於是便將其裝入紙箱，怎料過沒多久，卻發現紙箱居然不見了，只剩下滿地的鞭炮和垃圾，讓她相當傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「一堆這種的，垃圾全丟出來，紙箱帶走」、「要拿就全部拿走」。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，初六是開工日，她今早開店時，發現地上都是炸完鞭炮所剩下的紅色屑屑，於是便趕緊掃一掃，將其裝進紙箱內，以保持環境整潔。

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原PO將屑屑收拾乾淨後，便進店忙其他事情，怎料才過沒多久，當她再次走向店外，竟發現「紙箱不見了！鞭炮跟垃圾全被他倒在地上。」面對這樣誇張的景象，她也忍不住直呼，撿回收的人將垃圾倒滿地、帶走紙箱，「沒水準！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我家附近也有這種人，翻走他要的，其他丟著讓狗咬」、「最討厭這種的，只把要的撿走，其他的放在原地」、「很多撿拾回收的人真的很誇張，不問自取，或者只拿走值錢的，原本整理好的東西被翻亂，垃圾還亂丟」、「我之前放門口的椅子忘了收，隔天只剩坐墊，鐵的部分都拆走」、「家門口也常發生，真的讓人生氣」、「就是因為這種狀況，所以現在都直接丟回收車」。