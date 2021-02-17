無視座位有小孩直接坐下　三寶爸反嗆母子：2人要這麼大位？

記者黃翊婷／綜合報導

好不容易搶到的座位竟然被直接占用！一名女網友日前在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，過年期間和兒子前往百貨公司美食街，好不容易找到空位，沒想到竟然被帶著3個孩子的爸爸直接占用，連問都沒問，雖然她表明不介意併桌，但對方一聽馬上甩頭就走，當下實在很傻眼。

▲原PO好不容易找到座位，卻遇到不禮貌的三寶爸。（是意圖／取自免費圖庫negativespace，非事發地點）

原PO提到，15日是大年初四，百貨公司的美食街幾乎一位難求，好不容易才找到空位，並讓兒子留下來坐著，她則去點餐，沒想到回來就看到一名爸爸帶著3個小孩直接坐了下來，「是看我兒子一個人在那邊，所以沒關係嗎？」

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原PO上前詢問發生什麼事，三寶爸爸回答「我問妳兒子，兩個人要坐這麼大的位子嗎？」她再進一步詢問，確定對方還有3個小孩，於是表明不介意一起坐，「結果竟然給我甩頭就走，然後我轉頭問兒子剛剛怎麼了，孩子才說，『我找位子找好久，可是他們一句話都沒說就坐下來』。」

▲霸位的爸爸還帶著3個小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本文當事人）

原PO坦言，大過年的不是很想生氣，但遇到這樣的狀況還是有些不舒服，「奇怪了，你帶著3個小孩，還一點禮貌都不懂，一句『請問我們可以坐這邊嗎』是很困難嗎？」

其他網友看完文章，也紛紛留言力挺原PO，「連基本禮貌都沒有，小孩會有樣學樣，壞的教育」、「沒禮貌，欺負小孩啊」、「不管座位多難找，基本的禮貌還是要有吧」、「這種人說實在的一堆，去人多的地方就要有心理準備」。