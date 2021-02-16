春節連假將結束高鐵服務北返旅客加開列車　黃偉哲送福袋祝平安

▲大年初五春節連假即將結束，高鐵16日下午及晚間，加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，台南市長黃偉哲送「福袋」，祝福台南子弟開工平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初五春節連假即將結束，台灣高鐵為加強服務北返旅客，將於16日下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，歡迎旅客多加利用，台南市長黃偉哲送「福袋」，祝福台南子弟奔赴開工時平安順利。

高鐵台南站提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩；今日高鐵所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。17日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。加班車資訊如下：2月16（二）北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。北上8862車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。

連假即將結束，許多台南子弟又要出外打拚，黃偉哲市長特別從在地12間廟宇，求取已過爐的平安福袋，15日至台南高鐵站、台南市車站、台南轉運站發送平安福袋，除了宣導配戴口罩，也祝福台南子弟奔赴開工時平安順利。





黃偉哲市長感謝台南各大廟疼惜外出子弟，包括台灣首廟天壇、安平開台天后宮、台南開基玉皇宮、全台祀典大天后宮、台灣祀典武廟、大觀音亭興濟宮、安平觀音亭、後壁泰安宮、東山孚佑宮、關仔嶺崁頂福安宮、麻豆代天府《五府千歲總廟》、西港慶安宮等十二家廟宇，以眾神護台南的心意，提供搭乘大眾運輸的子弟領取平安福袋。





在初四、初五兩天（2月15日及16日），台南市政府衛生局、交通局與民間志工隊，在上午10時 – 11時的高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站發放平安福袋，並宣導配戴口罩與加強手部衛生，希望在開工之日讓台南子弟帶著故鄉的祝福回到崗位。





雖然年節期間沒有發生重大疫情，黃偉哲市長仍呼籲民眾不可掉以輕心，尤其國際疫情持續嚴峻，請民眾及店家務必配合政府防疫措施。黃偉哲市長也感謝各大廟宇維持高規格防疫，防疫有賴民間與政府攜手合作，才能維持生活如常與經濟發展。

經典不敗、滋潤不膩

