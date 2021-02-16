7天年假要結束了！他翻行事曆「雙六日+春節」振奮：明年好像9天

▲才放完2021年假，已經有人在看2022春節放幾天了。（圖／翻攝自2022行事曆）

網搜小組／鄺郁庭報導

過完今（16）天，2021年春節7天年假就正式放完了，但放完假要上工不說，這個周六（20）還要補班，讓人越想越憂鬱。不過，就有網友在《爆廢公社》發文，附上「111年（2022）辦公日曆表」，「春節連假快結束了，明年春節好像是9天連假」，讓不少人笑出來「已經看到明年去了哈哈哈哈！」

這位網友貼出「111年（2022）辦公日曆表」，只見明年的除夕落在1月31日周一，剛好到初六是周日，不僅放滿一整個禮拜，加上除夕前兩日也是周六日，等於明年年假一放就是2+7=9天。貼文讓不少人超興奮，「加油！再整整一年就可以放9天了」、「9天好啊，希望明年可以出國過年（過年就是要出國才是王道）。」

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▲▼2022年春節預計可能放9天。（圖／翻攝自2022行事曆）

也有網友忍不住笑說，「今年才剛開始不是嗎」、「等到2262年，可以放兩次春節喔」、「今年才開始就想到明年了，是有多想放假」、「已經在想明年是怎樣」、「要不要2023一起看看」、「2023年的春節……7天，01/20～01/26」、「今年才剛開始、就已經在計畫明年行程嗎？」

還有人表示，今年有其他的連假也不錯，先不用看到明年去，而且現在最重要的是做好防疫工作，「今年228連假，清明連假也不賴」、「能不能活到明年還不知道。」不過，要注意的是行政院人事行政總處每年在5、6月才會公開隔年政府行政機關辦公日曆表，所以要確定放幾天，仍要等到政府宣布。