婦獨養3歲子無收入...職訓自力更生「清苦但會充實」　警春節送暖

▲內埔警分局志工中隊長羅金連結合員警，於春節期間慰問王婦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同） 。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉王姓女子，離異後獨自扶養1名歲小孩，她參加職訓課程，沒有收入，內埔警分局志工中隊長羅金連得知後，結合內埔員警在春節期間，攜帶紅包及民生物質到她家慰問，讓她感受到社會溫馨，小朋友拿到紅包，也非常高興。

▲小朋友收到紅包，非常高興 。

據悉，43歲的王姓女子，與先生離異後，獨自帶著3歲幼子從泰武鄉搬到內埔鄉並租屋居住，目前仍在參加職訓課程，尚無經濟收入。

內埔志工中隊長羅金連獲悉上情，結合內埔警分局一組及內埔所同仁，購買雜糧、泡麵及棉被等生活所需用品，於春節期間由一組組長黃連鵬、內埔所長張智榮及志工羅中隊長率員前往慰問。

王婦稚嫩的兒子見到慰問一行人，笑逐顏開，員警應景送上一包紅包，小孩開心的感覺真的像過年了；王婦感謝內埔警方及志工的寒冬送暖、雪中送炭；並表示，她即將要靠著一己之力掙錢，日子一定清苦點，但過的充實，謝謝社會支持的力量，讓他們能認真過生活。

分局長蔡耀順肯定員警及志工能主動發掘民瘼，發揮惻隱之心，在春節給予關懷慰問，讓王女及小孩感受社會溫暖，值得同仁學習。

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